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फिर विवादों में आया तावडू का अस्सलाम अस्पताल, गलत ऑपरेशन करने का आरोप

विवादों में आया तावडू का अस्सलाम अस्पताल ( ETV Bharat )

नूंह: अस्सलाम अस्पताल, नूंह एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है. अस्पताल और इसके चिकित्सक पर गलत ऑपरेशन और उपचार में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पीड़ित पक्षों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है. वहीं अस्पताल चिकित्सक ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है. क्या है मामलाः जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वीकृत इस अस्पताल में गांव चीला निवासी महरम (पत्नी पहलू) की पित्त की थैली में पथरी के उपचार के लिए ऑपरेशन किया गया था. परिजनों का आरोप है कि सर्जरी के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन देर शाम उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. इसके बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने पर पथरी की समस्या सामने आने की बात कही गई. परिजनों का कहना है कि "यदि मरीज की स्थिति और बीमारी से संबंधित अन्य पहलुओं की जानकारी पहले से थी तो चिकित्सकों को इसकी स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए थी." शिकायत करने पर धमकाया गया: उन्होंने आरोप लगाया कि "उपचार में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण मरीज की हालत लगातार खराब हो रही है. परिजनों ने बताया कि अब वे महिला को बेहतर उपचार के लिए किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और अस्पताल चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उन्हें धमकाया गया.