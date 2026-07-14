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फिर विवादों में आया तावडू का अस्सलाम अस्पताल, गलत ऑपरेशन करने का आरोप

नूंह रोड स्थित अस्सलाम अस्पताल एक बार फिर विवादों के केंद्र में है.

TAWDU ASSALAM HOSPITA
विवादों में आया तावडू का अस्सलाम अस्पताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 14, 2026 at 8:58 PM IST

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नूंह: अस्सलाम अस्पताल, नूंह एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है. अस्पताल और इसके चिकित्सक पर गलत ऑपरेशन और उपचार में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पीड़ित पक्षों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है. वहीं अस्पताल चिकित्सक ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है.

क्या है मामलाः जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वीकृत इस अस्पताल में गांव चीला निवासी महरम (पत्नी पहलू) की पित्त की थैली में पथरी के उपचार के लिए ऑपरेशन किया गया था. परिजनों का आरोप है कि सर्जरी के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन देर शाम उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. इसके बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने पर पथरी की समस्या सामने आने की बात कही गई. परिजनों का कहना है कि "यदि मरीज की स्थिति और बीमारी से संबंधित अन्य पहलुओं की जानकारी पहले से थी तो चिकित्सकों को इसकी स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए थी."

शिकायत करने पर धमकाया गया: उन्होंने आरोप लगाया कि "उपचार में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण मरीज की हालत लगातार खराब हो रही है. परिजनों ने बताया कि अब वे महिला को बेहतर उपचार के लिए किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और अस्पताल चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उन्हें धमकाया गया.

क्या बोले चिकित्सकः वहीं इस मामले में अस्पताल के चिकित्सक डॉ. राशिद का कहना है कि "ऑपरेशन पूरी तरह चिकित्सकीय मानकों के अनुसार किया गया था और उनकी ओर से किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई." उनका कहना है कि "बाद में आई रिपोर्ट में जो स्थिति सामने आई है, उसे चिकित्सकीय लापरवाही नहीं माना जा सकता." इसी अस्पताल के खिलाफ एक अन्य महिला जमसीदा पत्नी रशीद, निवासी भढंगपुर तहसील तावडू ने भी उपचार में लापरवाही और गलत ऑपरेशन का आरोप लगाया है.

पीड़िता का आरोपः पीड़िता का कहना है कि "उसने 3 जून को बच्चेदानी से संबंधित समस्या के चलते आयुष्मान कार्ड के तहत अस्पताल में ऑपरेशन कराया था. आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई, जिससे उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिला और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी हुई हैं. महिला ने आरोप लगाया कि उपचार संबंधी शिकायत करने पर उसे संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया.

उपायुक्त से अस्पताल पर कार्रवाई की मांगः इस संबंध में उसने जिला उपायुक्त को शिकायत देकर चिकित्सक और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उल्लेखनीय है कि अस्सलाम अस्पताल पहले भी उपचार में लापरवाही और गलत ऑपरेशन के आरोपों को लेकर चर्चा में रह चुका है. इस संबंध में पूर्व में एक मामला तावडू शहर थाना में दर्ज होने की भी जानकारी सामने आई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायतें सामने आने के बावजूद अस्पताल के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

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