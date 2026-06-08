चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पर लैंडस्लाइड, बीच रास्ते में फंसे यात्री, आदि कैलाश यात्रा भी देर से शुरु हुई
रविवार को मौसम खराब होने के कारण आदि कैलाश मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया था, जिस कारण हाईवे पर काफी देर तक बाधित रहा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 8, 2026 at 8:39 PM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है. चीन सीमा को जोड़ने वाले दो मार्ग रविवार को लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गए थे. हालांकि एक मार्ग आदि कैलाश वाला तो सुबह खुल गया था, लेकिन दूसरा मार्ग सोमवार शाम तक भी नहीं खुल पाया था.
जानकारी के मुताबिक आदि कैलाश होते हुए चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट-लिपुलेख मार्ग पर पहाड़ी दरक गई थी. इस वजह से आदि कैलाश वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. हालांकि संबंधित विभाग ने कुछ ही घंटों के अंदर मार्ग को खोल दिया था, जिसके बाद आदि कैलाश के यात्रियों को भेजा गया. मार्ग बंद होने की वजह से आदि कैलाश यात्रा से जाने वाले यात्री सोमवार को धारचूला से कुछ विलंब से रवाना हुए. सुबह करीब नौ बजे मार्ग खुला.
इसके अलावा चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट-सोबला-ढाकर मार्ग रविवार शाम को ही बंद हो गया था. मार्ग बंद होने से पंचाचूली ग्लेशियर ट्रैक पर गए सैकड़़ों पर्यटक फंसे हैं. दर और बौगलिंग के मध्य लगातार पहाड़ की तरफ से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते मार्ग खोलने का कार्य प्रभावित है. स्थानीय जो मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं. बीआरओ मार्ग खोलने में जुटा है.
बता दें कि इस वक्त पहाड़ों पर कहीं-कहीं पर जोरदार बारिश हो रही है. बारिश के कारण पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की समस्या बढ़ जाती है. हालांकि प्रशासन की तरफ से हाईवे को खोलने के लिए पहले से ही पर्याप्त इंतजाम किए गए है. यदि कहीं पर लैंडस्लाइड के कारण हाईवे बंद हो तो उसे तुरंत खोला जाएगा.
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