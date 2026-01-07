ETV Bharat / state

मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान का एक्सीडेंट; कार में मिली क्रिस्टल ड्रग्स और सिरिंज

मौलाना तौकीर रजा के बेटे का एक्सीडेंट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: तिलहर थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे-24 पर काच्यानी खेड़ा मंदिर के पास एक कार ने रोडवेज बस में पीछे से टक्कर मार दी. दुर्घटना के बाद कार का एयरबैग खुल गया, जिससे इसमें सवार युवक की जान बच गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बाहर निकाला. कार की जांच की गई तो उसमें नीले रंग के बैग में सफेद क्रिस्टल की पुड़िया और सिरिंज बरामद की गई. एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से पूछताछ की. उसने अपना नाम फरमान रजा बताया. यह मौलाना तौकीर रजा का बेटा है. युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई है. इसके बाद जब फरमान के कार की जांच की गई, तो डिग्गी में नीले रंग का संदिग्ध बैग पाया गया. इसे खोलकर देखा गया तो इसमें सफेद रंग की पुड़िया और सिरिंज मिली है. एसपी दीक्षा भंवरे ने बताया कि पुलिस पूछताछ में फरमान रजा ने बताया कि यह सफेद पुड़िया क्रिस्टल है. वह खुद के इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास रखता है. करीब 1.5 ग्राम की पुड़िया और सिरिंज बैग से बरामद की गई है. युवक का मेडिकल कराया जा रहा है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. मौलाना तौकीर रजा के बेटे का एक्सीडेंट. (Video Credit: ETV Bharat) एयरबैग ने बचाई जान: जानकारी के मुताबिक, तौकीर राजा का बेटा बरेली की तरफ जा रहा था. शाहजहांपुर के तिलहर में उसकी कार सीतापुर डिपो की बस में पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी, कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए. यही वजह रही कि युवक फरमान रजा की जान बच गई. फिलहाल, पुलिस ने तौकीर राजा के बेटे फरमान को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है.