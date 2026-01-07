ETV Bharat / state

मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान का एक्सीडेंट; कार में मिली क्रिस्टल ड्रग्स और सिरिंज

एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से पूछताछ की. उसने अपना नाम फरमान रजा बताया.

मौलाना तौकीर रजा के बेटे का एक्सीडेंट.
मौलाना तौकीर रजा के बेटे का एक्सीडेंट. (Photo Credit: ETV Bharat)
शाहजहांपुर: तिलहर थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे-24 पर काच्यानी खेड़ा मंदिर के पास एक कार ने रोडवेज बस में पीछे से टक्कर मार दी. दुर्घटना के बाद कार का एयरबैग खुल गया, जिससे इसमें सवार युवक की जान बच गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बाहर निकाला. कार की जांच की गई तो उसमें नीले रंग के बैग में सफेद क्रिस्टल की पुड़िया और सिरिंज बरामद की गई.

एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से पूछताछ की. उसने अपना नाम फरमान रजा बताया. यह मौलाना तौकीर रजा का बेटा है. युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई है. इसके बाद जब फरमान के कार की जांच की गई, तो डिग्गी में नीले रंग का संदिग्ध बैग पाया गया. इसे खोलकर देखा गया तो इसमें सफेद रंग की पुड़िया और सिरिंज मिली है.

एसपी दीक्षा भंवरे ने बताया कि पुलिस पूछताछ में फरमान रजा ने बताया कि यह सफेद पुड़िया क्रिस्टल है. वह खुद के इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास रखता है. करीब 1.5 ग्राम की पुड़िया और सिरिंज बैग से बरामद की गई है. युवक का मेडिकल कराया जा रहा है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

मौलाना तौकीर रजा के बेटे का एक्सीडेंट. (Video Credit: ETV Bharat)

एयरबैग ने बचाई जान: जानकारी के मुताबिक, तौकीर राजा का बेटा बरेली की तरफ जा रहा था. शाहजहांपुर के तिलहर में उसकी कार सीतापुर डिपो की बस में पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी, कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए. यही वजह रही कि युवक फरमान रजा की जान बच गई. फिलहाल, पुलिस ने तौकीर राजा के बेटे फरमान को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है.

क्या होता है क्रिस्टल ड्रग्स: जानकारों की मानें, तो क्रिस्टल ड्रग्स को क्रिस्टल मेथ (Crystal meth) या आइस (Ice) कहा जाता है. यह ज्यादा लत लगाने वाला सिंथेटिक स्टीमुलेंट है. यह अवैध और अत्यधिक नशीला पदार्थ है. भारत में इसकी कीमत 1 हजार रुपए प्रति ग्राम के आसपास है. रिपोर्ट्स बताती हैं, कि यह ड्रग्स पाकिस्तान के रास्ते पंजाब, हिमाचल, हरियाणा जैसे सीमावर्ती राज्यों में अवैध तरीके से सप्लाई की जाती है.

क्यों चर्चा में हैं मौलाना तौकीर रजा: बरेली के इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा फिलहाल बरेली दंगा मामले में जेल में हैं. मौलाना तौकीर रजा सितंबर 2025 में तब चर्चा में आए, जब उन्होंने एक रैली में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का ऐलान किया था.

इसको देखते हुए काफी लोग सड़कों पर निकले और इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में जाने लगे. जब पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया था.

इस मामले में योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की और बरेली के अलग-अलग थानों में मौलाना तौकीर रजा सहित कई लोगों पर 11 मामले दर्ज किए गए.

मौलाना तौकीर रजा ने कई बार जमानत के लिए याचिका लगाई, लेकिन अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है. इस मामले में सीएम योगी का बयान भी सुर्खियों में रहा, जिसमें वह कहते हैं, कि दंगा क्या होता है? यह बरेली के मौलाना से पूछ लीजिए.

