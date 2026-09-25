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सिरसा में ताऊ देवीलाल की 113 वीं जयंती मना, राज्यभर से बड़ी संख्या में समर्थक रणजीत चौटाला के आवास पर जुटे

पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के निवास पर सिरसा में ताऊ देवीलाल की 113 वीं जयंती का आयोजन किया गया.

TAU DEVI LAL BIRTH ANNIVERSARY
सिरसा में ताऊ देवीलाल की 113 वीं जयंती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2026 at 8:52 PM IST

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सिरसाः देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की 113 वी जयंती को लेकर देवीलाल के बेटे और हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपने परिवार और समर्थकों सहित अपने सिरसा निवास पर देवीलाल जयंती मनाई. कार्यक्रम में हजारों की सख्या में समर्थक मौजूद थे. रणजीत सिंह चौटाला ने जहां एक और समर्थकों का आभार जताया तो वहीं जनता को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करने का भरोसा दिलाया है.

'हरियाणा सहित अनेक राज्यों में बुढ़ापा पेंशन लागू हुई': हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने परिवार संग चौधरी देवी लाल की 113 जयंती मनाई है. देवीलाल के पुत्र चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपने पिता को पुष्प अर्पित कर नमन किया. देवीलाल की पुत्रवधू इंदिरा सिहाग ने भी देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है. चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा के लोगों को देवीलाल के आदर्श पर चलने की प्रेरणा दी है. उन्होंने कहा कि "देवीलाल ने हमेशा किसान सहित हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू की है. देवीलाल के अभूतपूर्व प्रयास के बाद ही हरियाणा सहित अनेक राज्यों में बुढ़ापा पेंशन लागू हुई."

ताऊ देवीलाल की 113 वीं जयंती (ETV Bharat)

'चौधरी देवीलाल महल से नहीं आए थे': मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि "देवीलाल ने ही सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी जो अब पूरे देश के लिए एक मॉडल बन चुकी है. देवीलाल ने किसानों सहित हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई है. देवीलाल राजनीति की एक किताब हैं, जिनसे देश भर के काफी नेताओं ने राजनीति सीखी है." उन्होंने कहा कि "चौधरी देवीलाल महल से नहीं आए थे किसान के घर चौधरी देवीलाल पैदा हुए थे. तपती धूप में तपकर नेता बने थे. वे संघर्षशील व्यक्ति थे. चौधरी देवीलाल जनता के बीच में ही रहते थे और जनता उनके दिल में रहती थी जिसकी बदौलत चौधरी देवीलाल प्रदेश के दो बार सीएम भी बने थे. दो बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे.

'आज ये मेरा सामाजिक कार्यक्रम है': रणजीत सिंह चौटाला ने क्षेत्रीय पार्टी इनेलो, जजपा का वर्चस्व न रहने दिए बयान पर मीडिया द्वारा इसके पीछे आंकलन के सवाल पर पूर्व मंत्री रणजीत सिंह बोले आज ये मेरा सामाजिक कार्यक्रम है. किसी पर कटाक्ष नहीं करूंगा. इसका उदाहरण आपके सामने हैं. चुनाव में बंगाल आपके सामने आया. बिहार का चुनाव और अब पंजाब का अब आपके सामने आ जाएगा.

'देवीलाल ने खेत से देश के उच्च पद तक का सफर तय किया': पूर्व बिजली मंत्री के पोते सूर्य प्रकाश ने कहा कि चौ देवीलाल ने खेत खलियान से देश के उच्च पद तक का सफर किया. किसान मजदूर गरीबों के लिए काम किया. हमारे लिए राजनीति सेवा भाव है और उन्होंने राजनीति से ऊपर उठाकर समाज के लिए जो काम किए हैं. मैं भी कोशिश करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के लोगों के लिए काम करूंगा."

ये भी पढ़ें-नूंह में 27 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती की तैयारी जोरों पर, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में जुटा इनेलो

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