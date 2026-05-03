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हिमाचल की इस पंचायत में वोट नहीं पर्ची से चुने जाते हैं प्रधान-उप प्रधान, जानें कैसे तय होते हैं उम्मीदवार

ग्रामीणों के अनुसार, गांव के चार प्रमुख बेड़ों (खानदानों) के बीच पहले से तय व्यवस्था के तहत पंचायत के पद प्रधान, उपप्रधान, बीडीसी और वार्ड मेंबर आपसी सहमति से बांटे जाते हैं. इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बेड़े को बराबर अवसर मिले और किसी भी तरह का असंतोष या विवाद पैदा न हो. जिस बेड़े की जिस पद पर बारी होती है, उसी के भीतर इच्छुक उम्मीदवार अपने नाम की पर्चियां डालते हैं. इसके बाद गांव की समिति की मौजूदगी में 'लक्की ड्रॉ' निकाला जाता है और जिस उम्मीदवार का नाम निकलता है, वही निर्विरोध रूप से उस पद पर चुन लिया जाता है.

पंचायत में जन प्रतिनिधियों को चुनने की एक अनोखी व्यवस्था है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में हुई थी. उस समय पंचायत के बुजुर्गों और समझदार लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि पंचायत प्रतिनिधियों का चयन आपसी सहमति से किया जाएगा. इसके तहत गांव के चार बड़े परिवारों से नाम सुझाए जाते हैं और फिर पर्ची डालकर निष्पक्ष तरीके से चयन किया जाता है. इस व्यवस्था को ग्रामीणों ने लगातार अपनाया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं.

रविवार को शाटी पाशी के चौंतरा में आयोजित बैठक में पूरे गांव की मौजूदगी में पंचायत के प्रमुख पदों के लिए नाम तय किए गए. इस दौरान पूनम शर्मा को प्रधान, दाता राम शर्मा को उपप्रधान और प्रियंका शर्मा को बीडीसी सदस्य चुना गया. इसके अलावा सभी वार्ड सदस्यों का भी चयन सर्वसम्मति से किया गया. खास बात यह रही कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की वोटिंग या प्रतिस्पर्धा नहीं हुई.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र की टिटियाना ग्राम पंचायत ने एक बार फिर लोकतंत्र का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही गांव के लोगों ने आपसी सहमति से सभी प्रतिनिधियों का चयन कर लिया. बिना किसी चुनावी मुकाबले, खर्च और विवाद के यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई, जिसने गांव की एकता और समझदारी को उजागर किया है.

इस प्रक्रिया को व्यवस्थित और जिम्मेदार बनाने के लिए उम्मीदवारों से निर्धारित राशि भी जमा करवाई जाती है. पिछले चुनाव में प्रधान पद के लिए 4 लाख रुपए, उपप्रधान के लिए 2 लाख रुपए, बीडीसी के लिए 1 लाख रुपए और वार्ड मेंबर के लिए 50 हजार रुपए तय किए गए थे. चयनित उम्मीदवार की राशि गांव की समिति द्वारा रख ली जाती है, जबकि अन्य प्रतिभागियों की राशि वापस कर दी जाती है. इससे गंभीर उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित होता है.

पर्ची से चुने जाते हैं प्रधान-उप प्रधान (ETV BHARAT)

ग्रामीण माया राम शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से एकत्रित धनराशि को गांव के आराध्य देवता महासू महाराज के मंदिर फंड में जमा किया जाता है. यह राशि केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गांव के विकास जैसे रास्तों का सुधार, पेयजल व्यवस्था और सामुदायिक भवनों के निर्माण में भी खर्च की जाती है. ग्रामीणों का कहना है कि इस पहल से गांव में भाईचारा मजबूत हुआ है और चुनावों में होने वाले अनावश्यक खर्च पर भी रोक लगी है. पहले जहां चुनावों में काफी पैसा खर्च होता था और कई बार विवाद भी पैदा होते थे, वहीं अब यह समस्या खत्म हो गई है. इससे पंचायत को मिलने वाली सरकारी राशि का पूरा उपयोग विकास कार्यों में किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है.

प्रतिनिधियों ने जताई प्रतिबद्धता

नव-निर्वाचित प्रधान पूनम शर्मा ने कहा कि इस पहल की शुरुआत पिछले पंचायत चुनाव के दौरान गांव के लोगों की आपसी सहमति से की गई थी, जिसके अब सकारात्मक परिणाम साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले पंचायत चुनावों में लाखों रुपये खर्च हो जाते थे और कई बार अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व मतभेद भी पैदा हो जाते थे, लेकिन इस नई व्यवस्था से इन सभी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगी है. उन्होंने कहा कि अब चुनावी खर्च बचने से सरकार द्वारा मिलने वाली राशि और अन्य संसाधनों का पूरा उपयोग पंचायत के विकास कार्यों में किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है और गांव का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है.

वहीं, बीडीसी सदस्य प्रियंका शर्मा ने कहा कि यह पहल वास्तव में बहुत उपयोगी साबित हुई है, क्योंकि इससे न केवल पारदर्शी तरीके से प्रतिनिधियों का चयन होता है, बल्कि पंचायत के विकास को भी नई दिशा मिलती है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में इस व्यवस्था से गांव में और अधिक विकास कार्य होंगे. साथ ही उन्होंने अन्य पंचायतों से भी अपील की कि वे इस तरह की पहल को अपनाएं, ताकि सामूहिक भागीदारी के जरिए विकास को गति दी जा सके.

सरकार से मिलेगी 25 लाख की प्रोत्साहन राशि

हिमाचल में सर्वसम्मति से चुनी पंचायतों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है. अब इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले 10 लाख रुपये थी. यह राशि सीधे पंचायत को विकास कार्यों के लिए दी जाती है. सरकार का मानना है कि इससे गांवों में आपसी विवाद और गुटबाजी कम होगी, चुनावी खर्च बचेगा और पंचायतें सड़क, पानी, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं पर बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी.

टिटियाना पंचायत की यह पहल आज के समय में एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरी है. जहां एक ओर चुनावों में प्रतिस्पर्धा, खर्च और मतभेद देखने को मिलते हैं, वहीं यह गांव आपसी विश्वास और समझ के साथ नेतृत्व चुनने का संदेश दे रहा है.

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