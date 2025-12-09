सतलुज में डूब जाएगा तातापानी! रिपोर्ट ने सरकार को चौंकाया
हिमाचल का तातापानी क्षेत्र सतलुज में जलमग्न हो सकता है. डीसी शिमला की ओर से पेश की गई एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है.
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के तातापानी क्षेत्र के सामने बड़ा पर्यावरणीय और आपदा संबंधी खतरा खड़ा हो गया है. डीसी शिमला की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सुन्नी से तातापानी तक कोलडैम में जमा भारी सिल्ट समय रहते नहीं हटाई गई, तो आने वाले वर्षों में पूरा तातापानी जलमग्न हो सकता है. यह गंभीर खतरा सामने आने पर हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी हैरान रह गए.
सिल्ट से भर रहा डैम!
राज्य स्तरीय कोलडैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति की समीक्षा बैठक में मंत्री ने तुरंत प्रभाव से मंडी, शिमला और बिलासपुर के डीसी को डैम सेफ्टी एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एनटीपीसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. रिपोर्ट के अनुसार, डैम में सिल्ट भराव सामान्य क्षमता से कई गुना बढ़ चुका है, जिससे बरसातों के दौरान पानी का प्रवाह रुक रहा है और तातापानी सहित आसपास के इलाकों में बाढ़ व जलभराव का खतरा तेजी से बढ़ गया है.
अधिकारियों पर भड़के मंत्री
मंत्री ने जब एनटीपीसी अधिकारियों से पूछा कि सिल्ट हटाने का कार्य अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ, तो अधिकारियों ने जवाब दिया कि डैम निर्माण के समय सिल्ट रिमूवल का प्रावधान ही नहीं रखा गया था. इस पर मंत्री भड़क गए और इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए.
हर मानसून बढ़ रहा जलस्तर
तकनीकी रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि तातापानी से सुन्नी तक कोलडैम के तल में मोटी सिल्ट की परतें जमा हो चुकी हैं. इससे हर मानसून में जलस्तर बढ़कर तातापानी, बिलासपुर, झाकड़ी व अन्य क्षेत्रों को खतरे में डाल रहा है. पूरे मामले को देखते हुए राजस्व मंत्री ने सभी डीसी को संयुक्त निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए.
"सुन्नी–तातापानी क्षेत्र में सिल्ट का अत्यधिक जमाव बेहद चिंताजनक है. सभी डीसी को डैम एक्ट के तहत एनटीपीसी को नोटिस जारी करने और सिल्ट तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश की सुरक्षा खतरे में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा." — जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री, हिमाचल सरकार.
