मकर संक्रांति पर तातापानी महोत्सव, साल 2026 का पहला धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव

बलरामपुर जिले में हर साल 14 जनवरी से 16 जनवरी तक तातापानी महोत्सव मनाया जाता है.

Balrampur Tatapani Mahotsav
Etv Bharat (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 9, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read
बलरामपुर: प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल तातापानी में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले तीन दिवसीय तातापानी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है. गर्म पानी के कुंड और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध तातापानी महोत्सव में शामिल होने ना सिर्फ प्रदेश से बल्कि पड़ोसी राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश से भी श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं.

तातापानी क्यों प्रसिद्ध है ?

तातापानी प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस कुंड से निकलने वाला गर्म पानी औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो कई रोगों से मुक्ति दिलाता है. ऐतिहासिक रूप से तातापानी का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है, जहां इसे स्वास्थ्य लाभ और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र के रूप में माना गया है.

पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम को अपने वनवास के दौरान रघुकुल के आदेश से वनवास पर जाना पड़ा, तो उन्होंने तातापानी में कुछ समय बिताया था. यही कारण है कि तातापानी का धार्मिक महत्व और भी गहरा हो गया और इसे एक पवित्र स्थान के रूप में पूजा जाता है.

बलरामपुर कलेक्टर ने लिया तातापानी महोत्सव की तैयारियों का जायजा

तातापानी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर राजेन्द्र कटारा और जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर सोमवार को महोत्सवस्थल पहुंचे. अधिकारियों ने पूरे मंदिर और मेला परिसर का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का भ्रमण कर साफ-सफाई, सुरक्षा, पेयजल, पार्किंग, परिवहन व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, गर्म पानी के कुंडों की सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

मकर संक्रांति पर विशाल आयोजन

बलरामपुर जिले के कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने कहा कि हर साल मकर संक्रांति के पावन अवसर पर तातापानी में विशाल मेले का आयोजन होता है धार्मिक आस्था, और गर्म जल स्रोत के कारण तातापानी में जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंचते हैं. इस वर्ष भी तातापानी महोत्सव सुव्यवस्थित रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसके संबंध में सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

