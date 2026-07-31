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कानपुर : टाटा के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' से चमकेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का भविष्य, मिलेंगे रोजगार के बड़े अवसर

टाटा के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' से चमकेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का भविष्य ( सोर्स : मीडिया सेल, जिला प्रशासन )

कानपुर: गुरुदेव चौराहा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कार्य चल रहा है. इसके बन जाने से यहां के छात्रों का भविष्य चमक सकता है, क्योंकि उन्हें आधुनिक तकनीकी और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण मिलना शुरू हो जाएगा. ऐसे में छात्रों को रोजगार के कई अवसर मिलने लगेंगे. टाटा के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' से चमकेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का भविष्य (Video Credit; ETV Bharat) गुरुवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संबंधित संस्था को कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए, ताकि छात्र-छात्राओं को जल्द आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ मिल सके. 20 मई 2027 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य अधिशासी अभियंता फराज़ असलम ने बताया कि 706.75 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन इस परियोजना का काम 21 मई 2026 से शुरू हो चुका है, जिसे 20 मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए पहली किस्त 353.37 लाख रुपये की जारी हो चुकी है. जिनमें से अब तक 86.38 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं. वर्तमान में परियोजना की भौतिक प्रगति करीब पांच प्रतिशत है और फाउंडेशन एवं पेडेस्टल कास्टिंग का काम जोरों से चल रहा है.