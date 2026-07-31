कानपुर : टाटा के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' से चमकेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का भविष्य, मिलेंगे रोजगार के बड़े अवसर
राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 706.75 लाख की लागत से बन रहा, अगले साल तक पूरा हो जाएगा निर्माण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 1:40 PM IST
कानपुर: गुरुदेव चौराहा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कार्य चल रहा है. इसके बन जाने से यहां के छात्रों का भविष्य चमक सकता है, क्योंकि उन्हें आधुनिक तकनीकी और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण मिलना शुरू हो जाएगा. ऐसे में छात्रों को रोजगार के कई अवसर मिलने लगेंगे.
गुरुवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संबंधित संस्था को कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए, ताकि छात्र-छात्राओं को जल्द आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ मिल सके.
20 मई 2027 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य
अधिशासी अभियंता फराज़ असलम ने बताया कि 706.75 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन इस परियोजना का काम 21 मई 2026 से शुरू हो चुका है, जिसे 20 मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए पहली किस्त 353.37 लाख रुपये की जारी हो चुकी है. जिनमें से अब तक 86.38 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं. वर्तमान में परियोजना की भौतिक प्रगति करीब पांच प्रतिशत है और फाउंडेशन एवं पेडेस्टल कास्टिंग का काम जोरों से चल रहा है.
जी प्लस टू प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग का निर्माण
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी प्लस टू प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें आधुनिक प्रयोगशालाएं, तकनीकी वर्कशॉप, डिजिटल प्रशिक्षण कक्ष, वीसैट स्टूडियो, कौशल विकास के लिए समर्पित लैब स्पेस समेत अन्य आधुनिक आधारभूत सुविधाएं होंगी. यहां छात्र-छात्राओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार व्यावहारिक और रोजगारपरक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस पहल से तकनीकी दक्षता और रोजगार क्षमता को मजबूती मिलेगी.
तकनीकी शिक्षा को उद्योगों से जोड़ने की पहल
दरअसल, यह राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले से ही प्रदेश के अग्रणी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शामिल रहा है. अब टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से स्थापित हो रहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता को नई ऊंचाई देगा. यहां छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीकी और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण मिलने से उनका कौशल विकास होगा, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे.
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