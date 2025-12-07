टाटा स्टील UISL के एमडी ऋतुराज सिन्हा का निधन, अचानक बिगड़ी थी तबीयत
टाटा स्टील UISL के एमडी ऋतुराज सिन्हा का निधन हो गया. अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती कराया गया था.
Published : December 7, 2025 at 6:11 PM IST
जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर में टाटा स्टील UISL के एमडी ऋतुराज सिन्हा का निधन हो गया है. टीएमएच अस्पताल में वे इलाजरत थे. टाटा स्टील कारपोरेट कम्युनिकेशन द्वारा यह जानकारी दी गई है. उनका अंतिम संस्कार 9 दिसंबर पार्वती घाट पर होगा.
जमशेदपुर टाटा स्टील की सौ प्रतिशत सब्सिडियरी कंपनी टाटा स्टील UISL के एमडी 58 वर्षीय ऋतुराज सिन्हा का रविवार को अचानक निधन हो गया. रविवार की सुबह अपने आवास में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. तत्काल उनके परिजन और सहयोगियों ने उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया. दोपहर को डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके निधन की खबर से कॉरपोरेट जगत में शोक की लहर है.
ऋतुराज सिन्हा 2022 नवंबर में टाटा स्टील की UISL में एमडी का पद भार संभाला. वे मृदुभाषी और प्रेरणादायी नेतृत्वकर्ता रहे.
ऋतुराज सिन्हा अपने शांत स्वभाव, सरलता और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थे. टाटा स्टील प्रबंधन ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि वे संगठन के लिए प्रेरणादायक और प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता थे. सहकर्मियों के अनुसार, वे हमेशा टीमवर्क, संवाद और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते थे. उनकी कार्यशैली ने कंपनी के कई विभागों में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाई. शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं में बड़ा योगदान रहा है.
टाटा स्टील युआईएसएल के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिंहा का आकस्मिक निधन दुःखद एवं मर्मांतक है. उनसे अभी काफी उम्मीदें थीं. इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के साथ वे एक कुशल प्रबंधक थे. जमशेदपुर की जनसुविधा ज़रूरतों के पर्याय व्यक्तित्व के नहीं रहने से सुधार के प्रयासों को धक्का लगा है. ॐ शांतिः— Saryu Roy (@roysaryu) December 7, 2025
टाटा स्टील और उसकी विभिन्न इकाइयों में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान सिन्हा ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई. जमशेदपुर में नागरिक सुविधाओं के उन्नयन, नई परियोजनाओं और आधुनिक शहरी सेवाओं को लागू करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही. शहर के बुनियादी ढांचे के विकास, कचरा प्रबंधन, पानी-निकासी व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में उनके योगदान को विशेष रूप से याद किया जाएगा.
उनके निधन की सूचना मिलते ही टाटा स्टील के अधिकारी, टाटा वर्कर्स यूनियन और टाटा स्टील यूटिलिटीज यूनियन के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में TMH पहुंचे. सभी ने इसे उद्योग जगत और जमशेदपुर शहर के लिए बड़ी क्षति बताया. जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने शोक जताते हुए कहा कि उनके न रहने से शहर की जनसुविधा सुधार के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है. वे एक कुशल प्रबंधक थे. टाटा स्टील कारपोरेट कमन्युकेशन ने जानकारी देते हुए बताया है कि 9 दिसंबर बिस्टुपुर पार्वती घाट पर ऋतुराज सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा.
