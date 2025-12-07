ETV Bharat / state

टाटा स्टील UISL के एमडी ऋतुराज सिन्हा का निधन, अचानक बिगड़ी थी तबीयत

जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर में टाटा स्टील UISL के एमडी ऋतुराज सिन्हा का निधन हो गया है. टीएमएच अस्पताल में वे इलाजरत थे. टाटा स्टील कारपोरेट कम्युनिकेशन द्वारा यह जानकारी दी गई है. उनका अंतिम संस्कार 9 दिसंबर पार्वती घाट पर होगा.

जमशेदपुर टाटा स्टील की सौ प्रतिशत सब्सिडियरी कंपनी टाटा स्टील UISL के एमडी 58 वर्षीय ऋतुराज सिन्हा का रविवार को अचानक निधन हो गया. रविवार की सुबह अपने आवास में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. तत्काल उनके परिजन और सहयोगियों ने उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया. दोपहर को डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके निधन की खबर से कॉरपोरेट जगत में शोक की लहर है.

ऋतुराज सिन्हा 2022 नवंबर में टाटा स्टील की UISL में एमडी का पद भार संभाला. वे मृदुभाषी और प्रेरणादायी नेतृत्वकर्ता रहे.

ऋतुराज सिन्हा अपने शांत स्वभाव, सरलता और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थे. टाटा स्टील प्रबंधन ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि वे संगठन के लिए प्रेरणादायक और प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता थे. सहकर्मियों के अनुसार, वे हमेशा टीमवर्क, संवाद और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते थे. उनकी कार्यशैली ने कंपनी के कई विभागों में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाई. शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं में बड़ा योगदान रहा है.