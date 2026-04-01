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मिडिल ईस्ट वार के कारण कंपनी के उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है: टीवी नरेंद्रन

कार्यक्रम के दौरान टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन और अन्य लोग ( Etv Bharat )

जमशेदपुरः एक कार्यक्रम के दौरान टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टी. वी. नरेंद्रन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध के कारण कंपनी के उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि यह एक चुनौती है लेकिन कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

माल ढुलाई में अतिरिक्त खर्च के कारण लागत में बढ़ोतरी

जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान टाटा स्टील के एमडी ने बताया कि वर्तमान में मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर स्टील इंडस्ट्री पर भी पड़ने लगा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान हालात एक चुनौती है जिसका असर कंपनी के उत्पादन के लिए माल ढुलाई पर हो रहा है, जिसके कारण उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हुई है.

जानकारी देते टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी (Etv Bharat)

प्रोपेन गैस का संकट

उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुश्किलें और बढ़ेंगी. युद्ध का सबसे बुरा असर टाटा स्टील की सब्सिडरी टिनप्लेट कंपनी पर पड़ा है. टिनप्लेट का परिचालन मुख्य रूप से प्रोपेन गैस पर निर्भर है. युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिससे कंपनी के समक्ष प्रोपेन गैस का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. अभी कंपनियों के पास केवल दो दिन का स्टाॅक है. फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर मिलने वाले टैंकरों से काम चलाया जा रहा है. लेकिन युद्ध लंबा खिंचता है तो संकट गहरा जाएगा. उन्होंने कहा कि कंपनी अपनी उत्पादन प्रक्रिया के लिए कोयला और चूना पत्थर जैसे कच्चे माल का आयात बाहरी देशों से करती है.