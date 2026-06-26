अमरनाथ यात्रा में बनारसी पान और बाटी-दाल चोखा का भी मिलेगा स्वाद, काशी विश्वनाथ सेवा समिति 45 दिन तक करेगी सेवा
बाबा विश्वनाथ के भक्तों का जत्था पूरे 45 दिन चंदनवाड़ी पर बाबा बर्फानी के भक्तों के सेवा में उपलब्ध रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 8:06 PM IST
वाराणसी : अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है. देश दुनिया से बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ धाम की यात्रा करने पहुंच रहे हैं. भक्तों के लिए विश्वनाथ धाम की नगरी बनारस के प्रसिद्ध पकवानों का बूफे इस वर्ष भी सजाया जाएगा, जिसमें बनारसी कचौड़ी सब्जी, जलेबी के साथ बनारसी पान और ठंडई, मलइयो का स्वाद मिलेगा. इसके लिए बाबा विश्वनाथ के भक्तों का जत्था पूरे 45 दिन चंदनवाड़ी पर बाबा बर्फानी के भक्तों के सेवा में उपलब्ध रहेगा.
दरअसल, वाराणसी में काशी विश्वनाथ सेवा समिति द्वारा हर साल चंदनवाड़ी पर विशाल भंडारा आयोजित होता है. जहां निःशुल्क भक्तों के लिए भंडारे की सुविधा से लेकर अन्य सभी मूलभूत जरूरतों की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं. इन सुविधाओं में भोजन 24 घंटे संचालित होता है. कैंप को आयोजित करने वाले दिलीप सिंह ने बताया, लगभग ढाई दशक से बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा कर रहे हैं. इस बार भी ये सेवा जारी रहेगी.
उन्होंने बताया, पूरे 45 दिन शिफ़्ट में ड्यूटी के ज़रिए बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए निःशुल्क रसोई संचालित होती है. इस बार इस रसोई में बनारसी व्यंजनों का स्वाद श्रद्धालु उठा सकेंगे. उन्होंने बताया, कचौड़ी, सब्जी, जलेबी के साथ इस बार बाटी दाल चोखा होगा, तो वहीं ठण्डई के साथ मलाइओ का भी तड़का लगेगा. उन्होंने बताया कि यूपी और बिहार से जाने वाले लोगों को बनारसी पान का भी स्वाद परोसा जाएगा.
ग़ौरतलब हो कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों के सुविधा के लिए लगभग 25 सालों से चौबीस घंटे के इस रसोई को बनारस के लोग लगवाते हैं, जिसमें सबका सहयोग शामिल होता है. इस भंडारे के लिए जहां भक्तों की सेवा होती है तो वहीं बनारसी स्वाद के साथ उनका विशेष स्वागत किया जाता है.
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