चारधाम यात्रा को लेकर सड़क से हवाई सफर तक मजबूत तैयारी, निगरानी के लिए टास्क फोर्स और टेक्नोलॉजी का सहारा

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 में परिवहन सुविधाओं से लेकर हवाई सफर तक को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए तैयारी की जा रही है. ऐसे में निगरानी के लिए ढांचा तैयार हो रहा है तो सेवाओं को समय से देने के लिए टेंडर प्रक्रियाओं को भी पूरा किया जा रहा है.

उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए सड़क परिवहन से लेकर हवाई सेवाओं तक के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. परिवहन विभाग और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं. यात्रा शुरू होने से पहले ही व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है.

चारधाम यात्रा के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित: चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या सड़क मार्ग से धामों तक पहुंचती है. ऐसे में परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने इस बार यात्रा के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है. इस टास्क फोर्स के जरिए यात्रा मार्गों पर परिवहन व्यवस्था की निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

क्या काम करेगी टास्क फोर्स? परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, चारधाम यात्रा मार्गों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए टास्क फोर्स की 6 टीमें बनाई जा रही हैं. ये टीमें यात्रा के दौरान अलग-अलग रूटों पर तैनात रहेंगी और वहां संचालित होने वाले वाहनों की नियमित जांच करेंगी. खास तौर पर वाहनों की फिटनेस, परमिट, ओवरलोडिंग और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा.

इसके अलावा यात्रा मार्गों पर बनाए गए विभिन्न चेक पोस्टों पर भी निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. इस बार तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए मॉनिटरिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाएगा. चेक पोस्टों पर वाहनों की जांच के साथ-साथ यात्रियों की संख्या और सुरक्षा मानकों की भी लगातार निगरानी की जाएगी. ताकि, यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना की स्थिति से बचा जा सके.

चारधाम यात्रा के दौरान कई बार बिना फिटनेस या नियमों का पालन किए बिना वाहन भी यात्रियों को लेकर निकल पड़ते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए इस बार टास्क फोर्स के माध्यम से ऐसे वाहनों पर विशेष नजर रखी जाएगी. जरूरत पड़ने पर मौके पर ही कार्रवाई करते हुए चालान या वाहन को सीज करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी.