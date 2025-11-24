पीएम मोदी ने हिमाचल कैडर के अफसर को सौंपी नई जिम्मेदारी, इस बिल का ड्राफ्ट करेंगे तैयार
पीएम मोदी का हिमाचल के अफसरों पर भरोसा बरकरार है. अब हिमाचल के पूर्व अधिकारी को केंद्र ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 12:42 PM IST
शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. केंद्र व हिमाचल सरकार में अहम पदों पर सेवाएं दे चुके आईएएस डॉ. तरुण श्रीधर को केंद्र सरकार ने नेशनल वेटरीनरी कमीशन बिल का ड्राफ्ट तैयार करने की अहम भूमिका के लिए चुना है. डॉ. तरुण श्रीधर केंद्रीय पशुपालन व मत्स्य मंत्रालय में सचिव रहे हैं. उनका काम और काम करने की शैली से पीएम नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हैं. यही कारण है कि अब नेशनल वेटरीनरी कमीशन का बिल ड्राफ्ट करने का काम उन्हें सौंपा गया है. उन्हें बिल ड्राफ्ट करने वाली कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है.
इस बारे में संबंधित मंत्रालय से ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है. कमेटी में एक सदस्य सचिव व अन्य 7 सदस्य शामिल होंगे. उल्लेखनीय है कि केंद्र में पशुपालन मंत्रालय के सचिव रहते हुए तरुण श्रीधर ने कई प्रमुख इनिशिएटिव्स लिए थे. पशुओं का डाटाबेस तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. लेखक वृति के आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर कृषि व पशुपालन विषयों सहित अन्य विषयों पर व्यापक लेखन करते रहे हैं. उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि वे अपने काम से जुड़ी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे.
उल्लेखनीय है कि अभी केंद्र में वेटरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया अस्तित्व में है. इसे नेशनल वेटरीनरी कमीशन बनाया जाना है. कमीशन से जुड़े बिल को ड्राफ्ट करने में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसकी अगुवाई रिटायर्ड आईएएस तरुण श्रीधर करेंगे. डॉ. तरुण श्रीधर 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. हिमाचल सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अफसर रहे तरुण श्रीधर को केंद्र में पशुपालन सचिव के पद से रिटायर होने के बाद कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूलन कोलकाता में सदस्य बनाया गया था.
हिमाचल कैडर के अफसरों पर मोदी सरकार का भरोसा
नरेंद्र मोदी ने हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारियों को कई अहम जिम्मेदारियां दी हैं. सोलर एनर्जी के क्षेत्र में गहरी पकड़ रखने वाले रिटायर्ड आईएएस तरुण कपूर को मोदी सरकार ने पीएमओ में सलाहकार का पद दिया है. वे नवंबर 2021 में केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव के पद से रिटायर होने के बाद निरंतर केंद्र सरकार से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं. हिमाचल कैडर के ही आईएएस अधिकारी सुभाशीष पांडा पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं. हिमाचल कैडर के ही आईएएस अधिकारी रहे अजय मित्तल कार्मिक मंत्रालय में सचिव रहे हैं. इसी प्रकार आईएएस अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन बनाए गए थे.
हिमाचल के डॉ. रणदीप गुलेरिया, डॉ. राजबहादुर व डॉ. जगतपाल को भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एम्स व पीजीआई की कमान संभालने का अवसर दिया है. इसी प्रकार हिमाचल से संबंध रखने वाले विश्व के नामी बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विनोद पाल नीति आयोग के सदस्य बनाए गए. कोरोना से लड़ाई का ब्लू प्रिंट डॉ. विनोद पाल की अगुवाई में ही तैयार हुआ था. फिलहाल, अब हिमाचल कैडर के आईएएस (रिटायर्ड) तरुण श्रीधर को नेशनल वेटरीनरी कमीशन का बिल ड्राफ्ट करने के लिए मुखिया की भूमिका के लिए चुना गया है.
