शिमला को जोड़ने वाले इस नेशनल हाइवे पर सफर होगा मजेदार, शुरू हुआ टारिंग का काम

नाहन-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे 907A ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को जोड़ने वाले नाहन-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे 907A पर जल्द सफर आरामदायक और सुगम हो जाएगा. बनेठी से कुमारहट्टी तक 58 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे को सुधारने के लिए 32 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके तहत टारिंग का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है. दरअसल यह सुधार कार्य कुमारहट्टी से नाहन की ओर से शुरू हुआ है और इसे परफॉर्मेंस बेस्ड मैंटेनेंस कांट्रैक्ट (पीबीएमसी) के तहत अंजाम दिया जा रहा है. 5 साल तक इसकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी. टारिंग के साथ-साथ इस नेशनल हाईवे पर डंगे लगाकर सड़क को मजबूती दी जा रही है. पानी की उचित निकासी के लिए नालियां बनाई जा रही हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर क्रैश बैरियर भी लगाए जा रहे हैं. इन सभी कार्यों के लिए अलग-अलग मदों में बजट खर्च किया जा रहा है. पिछले कुछ समय से हालत हो चुकी खराब बता दें कि नेशनल हाईवे की हालत पिछले कुछ समय से काफी खराब हो चुकी है. इस कारण वाहन चालकों समेत यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस बरसात में एनएच की स्थिति और भी खराब हो गई है. बारिश के दौरान भूस्खलन से सड़क को भारी नुक्सान हुआ. सड़क पर जगह-जगह उखड़ी टारिंग के चलते नाहन से राजधानी शिमला पहुंचने में भी यात्रियों को अधिक वक्त लग रहा है. पहले भी टारिंग कार्य पर उठे कई सवाल