श्राद्ध पक्ष में वीर शहीदों का तर्पण कर किया स्मरण, बीकानेर में 15 दिन तक चलती है तर्पण परंपरा
हिंदू धर्म में तर्पण श्राद्ध पक्ष का एक महत्वपूर्ण अंग है. तर्पण में जल अर्पित करते हुए पितरों का स्मरण किया जाता है.
Published : October 9, 2026 at 2:26 PM IST
बीकानेर: भारतीय संस्कृति में श्राद्ध पक्ष को पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और स्मरण व्यक्त करने का विशेष अवसर माना जाता है. इन दिनों लोग अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. इसी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को एक व्यापक भाव देते हुए श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी के दिन देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को भी श्रद्धापूर्वक याद किया गया. स्थानीय सूर्य मंदिर परिसर में आयोजन से जुड़े लोगों की ओर से श्राद्ध पक्ष के पूरे 15 दिनों तक तर्पण करने की परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है. इस अवधि में पितरों के साथ देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों का भी स्मरण किया जाता है. शहीदों के निमित्त तर्पण कर उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र व्यास ममू महाराज, नवनीत पुरोहित, पंडित योगेश भादानी, अरविंद भादानी, सुखदेव आचार्य, रवि शंकर व्यास और जगदीश शर्मा सहित कई लोग इस आयोजन में शामिल हुए.
ज्योतिषाचार्य राजेंद्र व्यास ने बताया कि हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है. यह समय अपने पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने और उनके निमित्त धार्मिक अनुष्ठान करने का अवसर होता है. श्राद्ध पक्ष में परिवारजन अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण, पिंडदान, दान-पुण्य और ब्राह्मण भोजन जैसे कर्म करते हैं. इन धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है तथा उनकी आत्मिक शांति की कामना की जाती है.
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श्राद्ध की तर्पण परंपरा: तर्पण इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है. सामान्य रूप से तर्पण में जल अर्पित करते हुए पितरों का स्मरण किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं में इसे पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का माध्यम माना गया है. तर्पण का भाव केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपनी जड़ों, परिवार की परंपराओं और पूर्वजों के योगदान को याद रखने की प्रेरणा भी देता है. भारतीय संस्कृति में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. माना जाता है कि वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों के संस्कारों, संघर्षों और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करती है. श्राद्ध पक्ष इसी संबंध को स्मरण करने और पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है.
शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की अनूठी पहल: उन्होंने बताया कि देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों को श्राद्ध पक्ष में याद करना इसी श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना का विस्तार है. शहीदों के निमित्त तर्पण करने के पीछे भी उनके प्रति सम्मान, स्मरण और कृतज्ञता की भावना जुड़ी हुई है. यह पहल समाज को संदेश देती है कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों को केवल राष्ट्रीय पर्वों या विशेष अवसरों पर ही नहीं, बल्कि जीवन की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भी याद किया जाना चाहिए. शहीदों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
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15 दिनों तक नियमित रूप से करते हैं तर्पण: आयोजन से जुड़े लोगों द्वारा श्राद्ध पक्ष के सभी 15 दिनों तक तर्पण करने की परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है. इस दौरान पितरों का विधि-विधान से स्मरण किया जाता है और चतुर्दशी के दिन देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों और दूसरे ऐसे लोग जिन्होंने देश का मान बढ़ाया. उन सबके प्रति भी श्रद्धा व्यक्त की जाती है.