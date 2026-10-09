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श्राद्ध पक्ष में वीर शहीदों का तर्पण कर किया स्मरण, बीकानेर में 15 दिन तक चलती है तर्पण परंपरा

तर्पण की प्रक्रिया करते पंडित ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: भारतीय संस्कृति में श्राद्ध पक्ष को पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और स्मरण व्यक्त करने का विशेष अवसर माना जाता है. इन दिनों लोग अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. इसी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को एक व्यापक भाव देते हुए श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी के दिन देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को भी श्रद्धापूर्वक याद किया गया. स्थानीय सूर्य मंदिर परिसर में आयोजन से जुड़े लोगों की ओर से श्राद्ध पक्ष के पूरे 15 दिनों तक तर्पण करने की परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है. इस अवधि में पितरों के साथ देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों का भी स्मरण किया जाता है. शहीदों के निमित्त तर्पण कर उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र व्यास ममू महाराज, नवनीत पुरोहित, पंडित योगेश भादानी, अरविंद भादानी, सुखदेव आचार्य, रवि शंकर व्यास और जगदीश शर्मा सहित कई लोग इस आयोजन में शामिल हुए.