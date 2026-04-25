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सांसद ने खुद स्वीकारा, बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, बोले- चुनाव के बाद कुछ नया हो सकता है

बिहार कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है. सांसद तारिक अनवर के बयान से सियासी हलचल बढ़ गई है. उन्होंने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाया.

Tariq Anwar
तारिक अनवर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 25, 2026 at 8:59 PM IST

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कटिहार : बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के ताजा बयान ने इस बात को और बल दे दिया है कि प्रदेश संगठन के भीतर असंतोष और गुटबाजी गहराती जा रही है.

'बिहार कांग्रेस की मौजूदा स्थिति संतोषजनक नहीं' : ऐसे में सांसद के बयान के बाद बिहार कांग्रेस में बड़े राजनीतिक बदलाव और भूचाल की चर्चाएं तेज हो गई हैं. कटिहार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद तारिक अनवर ने साफ संकेत दिया कि बिहार कांग्रेस की मौजूदा स्थिति संतोषजनक नहीं है.

''प्रदेश संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों और शिकायतों से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है. मैं पार्टी की अनुशासन समिति में हैं, इसलिए सार्वजनिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे.''- तारिक अनवर, कांग्रेस सांसद

तारिक अनवर का बयान (ETV Bharat)

'मल्लिकार्जुन खरगे को बताया' : तारिक अनवर ने कहा कि मैंने अपने स्तर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखित रूप से अवगत करा दिया है. अभी कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं. परिणाम आने के बाद हो सकता है कि कोई निर्णय लिया जाए.

सुर्खियों में तारिक अनवर : दरअसल, पिछले कुछ समय से कटिहार कांग्रेस लगातार विवादों में रहे हैं. कभी पूर्व विधायक डॉ. शकील अहमद द्वारा सांसद पर गंभीर आरोप लगाए गए, तो कभी मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे. अब जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के इस्तीफे के बाद संगठन में अंतर्कलह और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है.

Tariq Anwar
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सांसद तारिक अनवर (ETV Bharat)

सूत्रों की मानें तो, विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान भी प्रदेश नेतृत्व पर कई तरह के आरोप लगे थे. अब जिला स्तर की राजनीति में हस्तक्षेप और संगठन को कमजोर करने के आरोपों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले पर नजर : तारिक अनवर के बयान को प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व पर सवाल के तौर पर देखा जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर समय रहते हालात नहीं संभाले गए, तो बिहार कांग्रेस में बड़ा सियासी संकट खड़ा हो सकता है. फिलहाल, कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान ने विपक्षी दलों को भी हमला बोलने का मौका दे दिया है. अब सबकी नजर राष्ट्रीय नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी है.

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