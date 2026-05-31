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7 साल बाद जगी उम्मीद: बाड़मेर में 822 गांवों में 97 हजार नल कनेक्शन 2027 तक देने का लक्ष्य

परियोजना के तहत आलेटी में निर्मित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ( ETV Bharat Barmer )