ETV Bharat / state

सोनभद्र में 1.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, 86 केंद्रों पर शुरू हुई खरीद

Etv Bharat ( Etv Bharat )

सोनभद्र : जिले में किसानों से धान खरीद की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू हो गई है. इस बार जिले में कुल 1 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए जनपद में कुल 86 क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. जिला खाद्य विपणन विभाग का दावा है कि इस बार निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करने की उम्मीद है. वहीं, किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए क्रय केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है.

जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



धान खरीद के लिए बनाए गए 86 केंद्रों में खाद्य विभाग के 46, पीसीएफ सहकारिता के 34, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के दो और कृषि उत्पादन मंडी समिति के चार क्रय केंद्र शामिल हैं. इन केंद्रों के माध्यम से जिले के किसानों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी. जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, इस बार निर्धारित खरीद लक्ष्य को लेकर विभाग पूरी तरह आशान्वित है. उनका कहना है कि जिस तरह से खरीद की तैयारी की गई है, उससे उम्मीद है कि जिले में 1.25 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को 100 प्रतिशत हासिल कर लिया जाएगा.