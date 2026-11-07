सोनभद्र में 1.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, 86 केंद्रों पर शुरू हुई खरीद
जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:25 PM IST
सोनभद्र : जिले में किसानों से धान खरीद की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू हो गई है. इस बार जिले में कुल 1 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए जनपद में कुल 86 क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. जिला खाद्य विपणन विभाग का दावा है कि इस बार निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करने की उम्मीद है. वहीं, किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए क्रय केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है.
धान खरीद के लिए बनाए गए 86 केंद्रों में खाद्य विभाग के 46, पीसीएफ सहकारिता के 34, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के दो और कृषि उत्पादन मंडी समिति के चार क्रय केंद्र शामिल हैं. इन केंद्रों के माध्यम से जिले के किसानों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी. जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, इस बार निर्धारित खरीद लक्ष्य को लेकर विभाग पूरी तरह आशान्वित है. उनका कहना है कि जिस तरह से खरीद की तैयारी की गई है, उससे उम्मीद है कि जिले में 1.25 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को 100 प्रतिशत हासिल कर लिया जाएगा.
धान बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों की सुविधाओं को लेकर विभाग का कहना है कि प्रत्येक केंद्र पर दो कांटे, छलना और पंखे की व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा किसानों के बैठने के लिए स्थान, छाया और पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि धान बेचने के लिए आने वाले किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े.
विभाग ने किसानों को ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सलाह दी है. जिला खाद्य विपणन अधिकारी के अनुसार, किसान धान बेचने के लिए निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से पहले ही टोकन प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें क्रय केंद्र पर पहुंचने के बाद लंबी कतारों में खड़ा न होना पड़े और अपनी बारी के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े.
कुल मिलाकर, सोनभद्र में इस बार 86 क्रय केंद्रों के माध्यम से 1.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी है. विभाग को लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन इस व्यवस्था की असली परीक्षा खरीद के दौरान होगी. देखना होगा कि क्रय केंद्रों पर बताई जा रही सुविधाएं धरातल पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं और किसानों को वास्तव में बिना लंबा इंतजार किए अपना धान बेचने का मौका मिल पाता है.
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