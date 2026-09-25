ETV Bharat / state

कल से थार के आसमां पर रहेगी दुनिया की नजर, 'तरंग शक्ति 2026' के लिए वायु योद्धाओं का पहुंचना शुरू

शुक्रवार को फ्रांस एयरफोर्स के जहाज जोधपुर पहुंच गए.

Tarang Shakti 2026
तरंग शक्ति 2026 (Source - @IAF_MCC)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 9:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: दो साल के अंतराल के बाद एक फिर राजस्थान के थार के आसमां पर दुनिया की नजरें होंगी. क्योंकि भारतीय वायु सेना के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 'तरंग शक्ति' का दूसरा संस्करण 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन एवं आसपास के एयरबेस पर आयोजित होगा. इस अभ्यास में सात देशों की वायुसेना अपने साजो–सामान के साथ उतरेगी. जबकि 32 देश बतौर ऑब्जर्वर शामिल होंगे.

अपने जहाज व अन्य सामान के साथ ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, ग्रीस, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे मित्र देश हवाई संसाधनों के साथ भाग लेंगे, जबकि 32 देश पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे. खास बात यह है कि 2024 में जब इस युद्धाभ्यास को दो चरणों में आयोजित किया गया था. तब पहला चरण तमिलनाडु के सुलुर में हुआ था, दूसरा जोधपुर में. इस बार वायुसेना ने पूरा अभ्यास जोधपुर में ही करने का निर्णय लिया है. ऐसे में जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान के आसमां में इसकी हलचल रहेगी, जिस पर दुनिया की नजर रहेगी. शुक्रवार को फ्रांस एयरफोर्स के जहाज जोधपुर पहुंच गए.

पढ़ें: Tarang Shakti 2026: जोधपुर एयरबेस पर दुनिया के 40 देश भरेंगे हुंकार, पहली बार उतरेगा अमेरिकी F-35, भारत दिखाएगा स्वदेशी 'तेजस' का दम

वायु सेनाओं को एक साथ ट्रेनिंग का मौका: यह अभ्यास कई देशों की वायु सेनाओं को असल ऑपरेशन जैसे हालात में एक साथ ट्रेनिंग करने का मौका देगा. इससे सहयोगी देशों के बीच बातचीत, तालमेल और मिशन की प्लानिंग को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. 'तरंग शक्ति' भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है. इसका पहला संस्करण वर्ष 2024 में आयोजित हुआ था.

सामरिक समन्वय: 2026 का दूसरा संस्करण पहले से बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है. इसका प्रमुख उद्देश्य केवल अलग-अलग देशों के लड़ाकू विमानों को एक साथ उड़ाना नहीं, बल्कि अलग-अलग वायु सेनाओं के बीच ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी, कम्युनिकेशन, मिशन प्लानिंग और सामरिक तालमेल को परखना है. भारत स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एयरोस्पेस डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है. घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में हालिया बढ़ोतरी ने एक उभरते हुए एयरोस्पेस और डिफेंस हब के तौर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है.

पढ़ें: भारत में 2028 तक तैयार होंगे 5th जेनरेशन AMCA फाइटर जेट, 2025 में तेजस मार्क 2 भरेगा उड़ान - Tarang Shakti 2024

भारत का बढ़ता एयरोस्पेस इकोसिस्टम: जटिल मल्टीनेशनल अभ्यास पायलटों, प्लानर्स और सपोर्ट क्रू को आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद करते हैं. एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और विदेशी वायु सेनाओं के साथ ट्रेनिंग करने से ऑपरेशनल जानकारी और तैयारी बेहतर होती है. हाल के वर्षों में भारत के एयरोस्पेस सेक्टर ने काफी तरक्की की है. तेजस, HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और ध्रुव-NG हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म देश की बढ़ती डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को दिखाते हैं. ऐसे आयोजनों से इनका प्रदर्शन भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दर्शााता है.

कूटनीतिक संदेश भी: यह केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक (Geopolitical) हालातों के बीच भारत की मजबूत और विश्वसनीय रक्षा साझेदारी का एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है. पाकिस्तान की सीमा पर होने वाला यह अभ्यास कई मायनों में महत्वपूर्ण है. इस अभ्यास के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और जोधपुर के ऊपर 40,000 फीट तक का आसमान आरक्षित किया गया है. पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में लाइव और सिमुलेटेड बमबारी ड्रिल भी की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर नॉटम भी जारी होंगे.

पढ़ें: जोधपुर में 40 देशों की वायुसेना का महायुद्धाभ्यास; पहली बार उतरेगा अमेरिकी F-35, भारत दिखाएगा 'तेजस' का दम

जोधपुर का चयन महत्वपूर्ण: पश्चिमी राजस्थान में स्थित जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर बेस में शामिल है. यहां से रेगिस्तानी और पश्चिमी क्षेत्र के एयरस्पेस में बड़े पैमाने पर हवाई अभ्यास संचालित होते रहे हैं. तरंग शक्ति के पहले संस्करण में भी जोधपुर दूसरे चरण का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था. इस बार प्रमुख आयोजन स्थल के रूप में सामने आया है. 2024 के तरंग शक्ति के दौरान जोधपुर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था. हालांकि इस बार अभी घोषणा नहीं हुई है. हालांकि माना जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में भारत में हो रहे निर्माण प्रदर्शित हो सकते हैं.

इन देशों के विमान होंगे शामिल:

  • भारत: राफेल, मिराज-2000, जगुआर, तेजस, मिग-29 और सुखोई-30 एमकेआई
  • फ्रांस: 7 राफेल फाइटर जेट, 3 A400M हेवी-लिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमान और 2 मल्टी-रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट (MRTT) रिफ्यूलर.
  • संयुक्त अरब अमीरात (UAE): 6 F-16 फाइटर जेट और 1 ग्लोबल 6000 अर्ली वार्निंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान.
  • जर्मनी: दो A400M ट्रांसपोर्ट विमान.
  • ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश: एक-एक C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान.
  • श्रीलंका: एक किंग एयर 350 ट्विन-टर्बोप्रॉप विमान.
  • अमेरिका: स्टील्थ लड़ाकू विमान एफ-35 एवं अन्य.

TAGGED:

TARANG SHAKTI 2026 DATES AND VENUE
GOLOBAL AIRCRAFTS IN TARANG SHAKTI
NUMBER OF NATIONS IN TARANG SHAKTI
INDIAN AIRCRAFTS IN TARANG SHAKTI
TARANG SHAKTI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.