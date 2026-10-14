बड़ी खबर : फलोदी में सैन्य अभ्यास के दौरान खेत में गिरा वायुसेना का ड्रोन, सुरक्षा जांच के पहलू पर भी नजर
पश्चिमी सरहद के नजदीक सोनलपुरा गांव में ड्रोन गिरने से ग्रामीणों में हलचल मच गई.
Published : October 14, 2026 at 2:56 PM IST
जोधपुर: फलोदी जिले की बाप तहसील के सोनलपुरा गांव में सोमवार रात सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना का एक ड्रोन संपर्क टूटने के बाद खेत में गिर गया. घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है. ड्रोन गांव के पूर्व सरपंच भरमल राम अमरानी के खेत में गिरा. अचानक हुई इस घटना से ग्रामीणों में हलचल मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. बाद में सेना के जवान ड्रोन को अपने साथ ले गए.
फलोदी जिले के पश्चिमी हिस्से में कई गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित हैं. इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और अभ्यास होते रहते हैं. ऐसे में ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल निगरानी और प्रशिक्षण सहित विभिन्न सैन्य मकसद के लिए किया जाता है. सोनलपुरा में हुई घटना के बाद ड्रोन के प्रकार, उसके इस्तेमाल और संपर्क टूटने की परिस्थितियों को लेकर जानकारी का इंतजार है.
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लाठी रेंज से संपर्क टूटने की सूचना : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पोखरण क्षेत्र में सैन्य अभ्यास चल रहा था. इसी दौरान लाठी रेंज की तरफ से आ रहे ड्रोन का संपर्क टूट गया और वह सोनलपुरा गांव के पास खेत में जा गिरा. बाप थाना अधिकारी महेश श्रीमाली के अनुसार, यह सेना का ड्रोन था. संपर्क टूटने के बाद उसके खेत में गिरने की जानकारी मिली. सेना की टीम ड्रोन को अपने साथ ले गई.
ग्रामीणों के मुताबिक, ड्रोन गिरने से पहले करीब एक घंटे तक गांव और आसपास के इलाके में उड़ता दिखाई दिया था. इसके बाद वह खेत में गिर गया. हालांकि, ड्रोन का संपर्क किस कारण टूटा और वह निर्धारित क्षेत्र से बाहर कैसे पहुंचा, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.