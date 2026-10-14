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बड़ी खबर : फलोदी में सैन्य अभ्यास के दौरान खेत में गिरा वायुसेना का ड्रोन, सुरक्षा जांच के पहलू पर भी नजर

जोधपुर के बाप क्षेत्र में गिरा सेना का ड्रोन ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: फलोदी जिले की बाप तहसील के सोनलपुरा गांव में सोमवार रात सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना का एक ड्रोन संपर्क टूटने के बाद खेत में गिर गया. घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है. ड्रोन गांव के पूर्व सरपंच भरमल राम अमरानी के खेत में गिरा. अचानक हुई इस घटना से ग्रामीणों में हलचल मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. बाद में सेना के जवान ड्रोन को अपने साथ ले गए.

फलोदी जिले के पश्चिमी हिस्से में कई गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित हैं. इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और अभ्यास होते रहते हैं. ऐसे में ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल निगरानी और प्रशिक्षण सहित विभिन्न सैन्य मकसद के लिए किया जाता है. सोनलपुरा में हुई घटना के बाद ड्रोन के प्रकार, उसके इस्तेमाल और संपर्क टूटने की परिस्थितियों को लेकर जानकारी का इंतजार है.