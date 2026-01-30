ETV Bharat / state

बजट सत्र : विधायक बुडानिया बोले-लड़कियां ही नहीं...चार-चार बच्चों की मांओं का भागना गंभीर, पक्ष–विपक्ष मिलकर करें विचार

अभिभाषण पर बहस में बुडानिया ने सामाजिक हालात पर जताई चिंता, जसवंत यादव के एसआईआर और बाहरी वोटर के बयान पर हंगामा.

Congress MLA Budania in Assembly
विधानसभा में कांग्रेस विधायक बुडानिया (Photo courtesy: Rajasthan Legislative Assembly)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 4:27 PM IST

जयपुर : राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. सदन में शुक्रवार को तारानगर से कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया और बहरोड़ से भाजपा विधायक जसवंत यादव के बयानों ने सदन का माहौल गरमा दिया. बुडानिया ने सामाजिक हालात पर चिंता जताते हुए यहां तक कह दिया कि प्रदेश में लड़कियां ही नहीं, चार-चार बच्चों की मां भी भाग रही है. यह स्थिति गंभीर है. पक्ष–विपक्ष दोनों को विचार करना चाहिए. वहीं, यादव ने कहा कि बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए किसी मुसलमान या रोहिंग्या का नाम मतदाता सूची में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बहस में कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. राज्यपाल से असत्य कहलवाया गया. अभिभाषण में दावा किया कि सरकार ने गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए बेहतर काम किया, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है. उन्होंने तंज कसा कि अभी सत्तापक्ष के सदस्य हंस रहे हैं, लेकिन जब जनता के बीच जाएंगे तब असली स्थिति पता लगेगी. बुडानिया ने बिना नाम लिए इशारों में कहा कि जनता ने कई नेताओं को चुनाव में नकार दिया. इसके बावजूद वे उद्घाटन और शिलान्यास करते घूम रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि हारे नेता अपनी गाड़ियों में ही फीता और कैंची लेकर चलते हैं. लोगों से पूछते फिरते हैं कि कहीं उद्घाटन करना है क्या? उन्होंने तारानगर में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम का जिक्र किया और कहा कि वे सोच रहे थे कि चिकित्सा मंत्री उद्घाटन करेंगे, लेकिन वहां कोई और ही सक्रिय नजर आया.

राजनीति से ऊपर उठकर समाधान निकालें: बुडानिया ने प्रदेश में लड़कियों के घर से भागने की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई. कहा, यह हमारे लिए शर्म और दुख की बात है कि माता-पिता रातों की नींद खो रहे हैं. हजारों लड़कियां घर छोड़ भाग रही हैं. स्थिति इतनी गंभीर है कि चार-चार, पांच-पांच बच्चों की मां तक घर छोड़ रही हैं. कई मामलों में पुलिस लड़की को ढूंढ लाती है तो वह माता-पिता को पहचानने से मना कर देती है. इससे आहत कई अभिभावक आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं. बुडानिया ने पक्ष और विपक्ष से अपील की कि इस सामाजिक समस्या पर राजनीति से ऊपर उठकर गंभीरता से विचार करें और समाधान निकालें.

बाहरी बर्दाश्त नहीं: विधायक जसवंत यादव ने वोटर लिस्ट को लेकर कहा, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए किसी मुसलमान या रोहिंग्या का नाम मतदाता सूची में होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि एसएआर में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के नाम कटे हैं, जो प्रदेश से बाहर काम करने गए थे. उनके मुसलमान-मुसलमान मत करो वाले बयान पर विपक्ष ने कड़ा एतराज जताया. जवाब में यादव ने कहा कि पाक या बांग्लादेश से आए लोगों से विपक्ष की क्या रिश्तेदारी है, जो उनके नाम कटने पर इतना विचलित हो रहे हैं. इन बयानों के चलते विधानसभा का माहौल कुछ देर गरमा गया.

