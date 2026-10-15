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उत्तराखंड के खूबसूरत ताराकुंड झील और मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण, जानिए क्या है मान्यता

खूबसूरत है ताराकुंड झील ( फोटो सोर्स- Local Resident )

देहरादून: उत्तराखंड में हर कोने-कोने में भगवान और कुछ आलौकिक शक्तियों की मौजूदगी माना जाता है. जिसे वजह से उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा मिला है. यहां हर जगह मंदिर मिल जाते हैं. जिनकी अपनी-अपनी मान्यताएं हैं. ऐसी ही कुछ मान्यताओं को समेटा हुआ एक मंदिर पौड़ी में भी मौजूद है. जिसे ताराकुंड महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है. यह मंदिर एक कुंड यानी झील के किनारे स्थित है. इस कुंड और मंदिर को लेकर भी अपनी मान्यताएं हैं. वहीं, अब ताराकुंड को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की तैयारी है.

दरअसल, पौड़ी के इस पौराणिक स्थल को धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है. जिसके तहत खुद धामी सरकार के मंत्री धन सिंह रावत और सैकड़ों ग्रामीणों ने पदयात्रा कर ताराकुंड पहुंचे. जहां उन्होंने न केवल पूजा-अर्चना की. बल्कि, इस दौरान उन्होंने मां तारा का भव्य मंदिर निर्माण, झील का सौंदर्यीकरण एवं श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को विकसित करने की बात कही. मंत्री धन सिंह ने भरोसा दिलाया कि इस पौराणिक स्थल को विकसित करने के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी.

उत्तराखंड के खूबसूरत ताराकुंड झील और मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण (VIDEO-ETV Bharat) 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है ताराकुंड झील और प्राचीन मंदिर: उत्तराखंड के पौड़ी जिले में समुद्र तल से करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर ताराकुंड नाम का एक खूबसूरत और शांत प्राकृतिक झील है. जहां प्राकृतिक रूप से बनी एक खूबसूरत ताल यानी कुंड या झील है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है. ऊंचे पहाड़, हरियाली और जंगलों के बीच मौजूद छोटी झील और प्राचीन मंदिर इस स्थान की पहचान है. शहरों की भीड़भाड़ से दूर शांत वातावरण में स्थित ताराकुंड प्रकृति प्रेमियों, धार्मिक यात्रियों और पैदल भ्रमण करने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है. अभी तक बहुत कम लोग इस जगह को जानते हैं. हालांकि, अब जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी इस ताराकुंड के बारे में जानकारी साझा की जा रही है. वहीं, यहां तक पहुंचने के लिए पैदल रास्ते का सहारा लेना पड़ता है. जिससे यह स्थान अब तक बड़े पर्यटन केंद्रों की तरह विकसित नहीं हो पाया है. क्या है ताराकुंड झील और मंदिर की मान्यता? (फोटो- ETV Bharat GFX) वहीं, बेहतर सड़क संपर्क सुरक्षित पैदल मार्ग और बुनियादी सुविधाएं विकसित होने पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सहूलियत मिल सकती है. ताराकुंड की यही प्राकृतिक खूबसूरती और धार्मिक पहचान इसे भविष्य के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाएं पैदा कर रही है. आस्था और पर्यटन का केंद्र ताराकुंड (फोटो सोर्स- Local Resident) क्या है ताराकुंड झील और मंदिर की मान्यता? कहां स्थित है ताराकुंड, कैसे पहुंच सकते हैं श्रद्धालु? ताराकुंड पौड़ी जिले के पैठाणी क्षेत्र में स्थित है. यहां पहुंचने के लिए पौड़ी से सड़क मार्ग के जरिए आना पड़ता है. पौड़ी से पदानी तक करीब 44 किलोमीटर सड़क यात्रा के बाद लगभग पांच किलोमीटर का पैदल ट्रेक तय करके ताराकुंड पहुंचा जा सकता है. एक अन्य मार्ग बड़ेथ गांव की ओर से भी जाता है. जबकि, पैठाणी के आसपास के क्षेत्र से होकर भी पैदल पहुंचने के रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं. पैदल लगभग 1 घंटे की ट्रेकिंग के बाद यहां पहुंचा जा सकता है. ताराकुंड में स्थित ताराकुंड महादेव मंदिर (फोटो सोर्स- Local Resident) नवरात्रि में धार्मिक पर्यटन से जुड़ सकती है ताराकुंड की पहचान: नवरात्रि के दौरान देशभर में देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है. उत्तराखंड में भी मां दुर्गा और शक्ति स्वरूपा देवी के अनेक मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है. ऐसे समय में ताराकुंड को धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की पहल महत्वपूर्ण हो सकती है. वहीं, मां तारा के मंदिर और प्रतिमा का निर्माण होने, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित होने से इस स्थल को व्यापक पहचान दिलाने में मदद मिल सकती है. तीज पर जुटते हैं स्थानीय लोग: स्थानीय निवासी कुलदीप रावत कहते हैं कि यहां तीज के अवसर पर स्थानीय लोग पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. शिवरात्रि के दौरान भी यहां भगवान शिव की पूजा करने भारी भीड़ उमड़ती है. ताराकुंड आसपास के गांवों के लोगों की आस्था और स्थानीय धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है. झील और मंदिर के आसपास का शांत वातावरण इस स्थल को आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी शानदार बनाता है. ताराकुंड का खूबसूरत नजारा (फोटो सोर्स- Local Resident)