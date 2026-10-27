विधायक ताराचंद सारस्वत का वीडियो वायरल: बिजली समस्या पर सवाल पूछना पड़ा भारी, युवक को सभा से निकाला बाहर
चुनाव प्रचार के दौरान बिजली समस्या पर सवाल पूछने वाले युवक को विधायक ताराचंद सारस्वत की सभा से बाहर निकालने का वीडियो वायरल हुआ है.
Published : October 27, 2026 at 4:17 PM IST
बीकानेर: पंचायती राज चुनाव के प्रचार के बीच श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के भाजपा विधायक ताराचंद सारस्वत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. वायरल वीडियो बिग्गाबास रामसर गांव का है. इसमें बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों के साथ संवाद के दौरान विधायक की टिप्पणी और सवाल पूछने वाले एक युवक को सभा से बाहर निकाले जाने का घटनाक्रम चर्चा में है. इस दौरान विधायक और ग्रामीणों के बीच बहस हुई तथा कार्यक्रम स्थल पर काफी देर तक हंगामे जैसा माहौल बना रहा. वहीं, विधायक ने इस मामले पर अपनी सफाई दी है.
बिजली की समस्या को लेकर हो रहा था संवाद: गांव में पंचायती राज चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे विधायक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे थे. इसी बीच बिजली की समस्या को लेकर एक ग्रामीण ने मामला उठाया. इसके बाद बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर विधायक ताराचंद सारस्वत ग्रामीणों के साथ संवाद कर रहे थे. इस दौरान बिजली आपूर्ति और पिछली सरकार के समय की स्थिति का जिक्र हुआ. बातचीत के दौरान विधायक ने जनता से कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में आप लोग रोते फिरते थे. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि उस समय बिजली को लेकर ग्रामीण रोते फिरते थे. विधायक के इस बयान के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रिया हुई और माहौल गरमा गया.
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सवाल पर बिफरे विधायक: ग्रामीणों के बीच बिजली की समस्या को लेकर चल रही बातचीत के दौरान एक युवक ने विधायक से सवाल किया. इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. वायरल घटनाक्रम के अनुसार, युवक के सवाल करने पर विधायक के सुरक्षाकर्मी ने उसे सभा से बाहर निकाल दिया. इस घटनाक्रम के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हलचल बढ़ गई और ग्रामीणों तथा विधायक के बीच बहस का दौर जारी रहा.
वायरल वीडियो पर विधायक ने दी सफाई: मामले के तूल पकड़ने पर विधायक ताराचंद सारस्वत ने इस वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दी है. विधायक का कहना है कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो में उन्होंने केवल पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जनता को होने वाली बिजली की परेशानियों का जिक्र किया था.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से बढ़ी चर्चा: बिग्गाबास रामसर गांव का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है. वीडियो में सामने आए घटनाक्रम को लेकर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बिजली की समस्या जैसे स्थानीय मुद्दे पर ग्रामीणों के साथ संवाद और उसके दौरान उत्पन्न विवाद ने इस मामले को चर्चा में ला दिया है. पंचायती राज चुनाव के प्रचार के दौरान गांवों में जनसंपर्क, ग्रामीण समस्याओं और जनप्रतिनिधियों के व्यवहार को लेकर विशेष रूप से चर्चा रहती है. ऐसे समय में विधायक का यह वीडियो सामने आने से मामला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है.
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