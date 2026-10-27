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विधायक ताराचंद सारस्वत का वीडियो वायरल: बिजली समस्या पर सवाल पूछना पड़ा भारी, युवक को सभा से निकाला बाहर

सवाल पूछने पर भड़के विधायक ( Photo Source- Social Media )

बीकानेर: पंचायती राज चुनाव के प्रचार के बीच श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के भाजपा विधायक ताराचंद सारस्वत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. वायरल वीडियो बिग्गाबास रामसर गांव का है. इसमें बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों के साथ संवाद के दौरान विधायक की टिप्पणी और सवाल पूछने वाले एक युवक को सभा से बाहर निकाले जाने का घटनाक्रम चर्चा में है. इस दौरान विधायक और ग्रामीणों के बीच बहस हुई तथा कार्यक्रम स्थल पर काफी देर तक हंगामे जैसा माहौल बना रहा. वहीं, विधायक ने इस मामले पर अपनी सफाई दी है.

बिजली की समस्या को लेकर हो रहा था संवाद: गांव में पंचायती राज चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे विधायक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे थे. इसी बीच बिजली की समस्या को लेकर एक ग्रामीण ने मामला उठाया. इसके बाद बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर विधायक ताराचंद सारस्वत ग्रामीणों के साथ संवाद कर रहे थे. इस दौरान बिजली आपूर्ति और पिछली सरकार के समय की स्थिति का जिक्र हुआ. बातचीत के दौरान विधायक ने जनता से कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में आप लोग रोते फिरते थे. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि उस समय बिजली को लेकर ग्रामीण रोते फिरते थे. विधायक के इस बयान के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रिया हुई और माहौल गरमा गया.