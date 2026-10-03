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हिमाचल के इस मंदिर में भंडारा करवाने के लिए करना पड़ता है एक दशक का इंतजार, वेटिंग लिस्ट में रहते हैं बड़े VVIP

तारा देवी मंदिर शिमला ( ETV Bharat )

शिमला: शोघी के पास पहाड़ी पर स्थित करीब 250 साल पुराने मां तारा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां मनोकामना पूरी होने के बाद भंडारा करवाने के लिए भक्तों को करीब 10 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है. नवरात्र और रविवार को भंडारा करवाने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं की वेटिंग करीब एक दशक तक पहुंच गई है. वहीं मंगलवार या सरकारी अवकाश के दिन भंडारा करवाने के लिए भी कम से कम तीन साल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है.

मां तारा देवी मंदिर में भंडारा करवाने की परंपरा वर्षों पुरानी है. मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाने के लिए अपना नाम दर्ज करवाते हैं. मंदिर प्रशासन की ओर से प्राप्त आवेदनों के आधार पर हर तीन माह में सूची तैयार कर श्रद्धालुओं का नंबर और भंडारे की तारीख तय की जाती है. नंबर आने पर मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालु को करीब दो दिन पहले सूचना दी जाती है. सामान्य दिनों में मंदिर में भंडारा सुबह करीब 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चलता है. वहीं नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए भंडारे का समय सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक रहता है. इसके लिए मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं. क्योंथल रियासत की कुलदेवी हैं मां तारा (ETV Bharat) कोविड के बाद बढ़ी वेटिंग मंदिर के प्रबंधक अनिल कुमार शांडिल के अनुसार, 'कोविड से पहले भंडारे के लिए करीब पांच से सात साल की वेटिंग रहती थी. कोविड के दौरान करीब दो साल तक मंदिर में भंडारे के आयोजन पर पूरी तरह रोक रही. इसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या और लंबित आवेदनों के चलते अब भंडारे के लिए प्रतीक्षा अवधि बढ़कर करीब 10 साल हो गई है.' उन्होंने बताया कि भंडारा करवाने के इच्छुक श्रद्धालु मंदिर कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाते हैं. इसके बाद हर तीन माह में सूची तैयार कर क्रम के अनुसार तारीख तय की जाती है. भंडारे के लिए मंदिर की ओर से खाद्य सामग्री की सूची भी जारी की जाती है और निर्धारित सामग्री से मंदिर की रसोई में ही भंडारा तैयार किया जाता है. राज्यसभा चुनाव संकट के दौरान मंदिर पहुंचे थे सीएम प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई विधायक भी मंदिर में भंडारे का आयोजन कर चुके हैं. करीब दो वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सहित कई न्यायाधीशों ने भी मंदिर में भंडारा करवाया था. फरवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के छह विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद प्रदेश सरकार पर आए राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मां तारा देवी मंदिर पहुंचे थे और विशेष पूजा-अर्चना की थी. 250 साल पुराना है मंदिर (ETV Bharat) क्योंथल रियासत की कुलदेवी हैं मां तारा मंदिर प्रबंधक अनिल कुमार शांडिल ने बताया कि 'माता तारा देवी, शिमला के समीप,जुणगा की क्योंथल रियासत के राजपरिवार की कुलदेवी है. पहले इसका धार्मिक क्षेत्र जुब्बल-रावी तक माना जाता था, जो अब सीमित हो गया है. वर्तमान में इसका क्षेत्र नीचे की ओर परवाणू और ऊपर की ओर ठियोग तक माना जाता है. मां तारा को मां दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है.'