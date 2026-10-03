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हिमाचल के इस मंदिर में भंडारा करवाने के लिए करना पड़ता है एक दशक का इंतजार, वेटिंग लिस्ट में रहते हैं बड़े VVIP

तारा देवी मंदिर में भंडारा करवाने के लिए भक्तों को 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है. जानिए मंदिर की परंपरा, इतिहास और अन्य बातें.

तारा देवी मंदिर शिमला
तारा देवी मंदिर शिमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 1:50 PM IST

7 Min Read
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शिमला: शोघी के पास पहाड़ी पर स्थित करीब 250 साल पुराने मां तारा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां मनोकामना पूरी होने के बाद भंडारा करवाने के लिए भक्तों को करीब 10 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है. नवरात्र और रविवार को भंडारा करवाने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं की वेटिंग करीब एक दशक तक पहुंच गई है. वहीं मंगलवार या सरकारी अवकाश के दिन भंडारा करवाने के लिए भी कम से कम तीन साल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है.

मां तारा देवी मंदिर में भंडारा करवाने की परंपरा वर्षों पुरानी है. मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाने के लिए अपना नाम दर्ज करवाते हैं. मंदिर प्रशासन की ओर से प्राप्त आवेदनों के आधार पर हर तीन माह में सूची तैयार कर श्रद्धालुओं का नंबर और भंडारे की तारीख तय की जाती है. नंबर आने पर मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालु को करीब दो दिन पहले सूचना दी जाती है. सामान्य दिनों में मंदिर में भंडारा सुबह करीब 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चलता है. वहीं नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए भंडारे का समय सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक रहता है. इसके लिए मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं.

क्योंथल रियासत की कुलदेवी हैं मां तारा
क्योंथल रियासत की कुलदेवी हैं मां तारा (ETV Bharat)

कोविड के बाद बढ़ी वेटिंग

मंदिर के प्रबंधक अनिल कुमार शांडिल के अनुसार, 'कोविड से पहले भंडारे के लिए करीब पांच से सात साल की वेटिंग रहती थी. कोविड के दौरान करीब दो साल तक मंदिर में भंडारे के आयोजन पर पूरी तरह रोक रही. इसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या और लंबित आवेदनों के चलते अब भंडारे के लिए प्रतीक्षा अवधि बढ़कर करीब 10 साल हो गई है.'

उन्होंने बताया कि भंडारा करवाने के इच्छुक श्रद्धालु मंदिर कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाते हैं. इसके बाद हर तीन माह में सूची तैयार कर क्रम के अनुसार तारीख तय की जाती है. भंडारे के लिए मंदिर की ओर से खाद्य सामग्री की सूची भी जारी की जाती है और निर्धारित सामग्री से मंदिर की रसोई में ही भंडारा तैयार किया जाता है.

राज्यसभा चुनाव संकट के दौरान मंदिर पहुंचे थे सीएम

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई विधायक भी मंदिर में भंडारे का आयोजन कर चुके हैं. करीब दो वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सहित कई न्यायाधीशों ने भी मंदिर में भंडारा करवाया था. फरवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के छह विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद प्रदेश सरकार पर आए राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मां तारा देवी मंदिर पहुंचे थे और विशेष पूजा-अर्चना की थी.

250 साल पुराना है मंदिर
250 साल पुराना है मंदिर (ETV Bharat)

क्योंथल रियासत की कुलदेवी हैं मां तारा

मंदिर प्रबंधक अनिल कुमार शांडिल ने बताया कि 'माता तारा देवी, शिमला के समीप,जुणगा की क्योंथल रियासत के राजपरिवार की कुलदेवी है. पहले इसका धार्मिक क्षेत्र जुब्बल-रावी तक माना जाता था, जो अब सीमित हो गया है. वर्तमान में इसका क्षेत्र नीचे की ओर परवाणू और ऊपर की ओर ठियोग तक माना जाता है. मां तारा को मां दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है.'

250 साल पुराना है मंदिर

शोघी की पहाड़ी पर समुद्र तल से करीब 1,851 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तारा देवी मंदिर का इतिहास करीब 250 वर्ष पुराना बताया जाता है. मंदिर प्रबंधक अनिल कुमार शांडिल ने बताया कि सेन राजवंश के राजा भूपेंद्र सेन ने मां तारा के सपने में दर्शन होने के बाद मंदिर निर्माण के लिए करीब 50 बीघा भूमि दान की थी. बाद में उनके वंशज बलवीर सेन ने अष्टधातु की मां तारा की प्रतिमा स्थापित कर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया.

बिना सीमेंट और गारे के बना है ये मंदिर
बिना सीमेंट और गारे के बना है ये मंदिर (ETV Bharat)

कौन है माता तारा देवी

मां तारा को मां दुर्गा के प्रमुख स्वरूपों में से एक माना जाता है. मुख्य पंडित कमलेश चंद ने बताया कि 'धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता तारा के तीन स्वरूप तारा, एकजटा और नील सरस्वती बताए गए हैं. बृहन्नील तंत्र में भी माता तारा के स्वरूप और महिमा का उल्लेख मिलता है. हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में मां तारा की पूजा का विशेष महत्व है. नवरात्र के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. हिमाचल ही नहीं, बाहरी राज्यों से भी भक्त माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहां पहुंचते हैं.'

बिना सीमेंट और गारे के बना है ये मंदिर

मंदिर के निर्माण में बिना गारे या सीमेंट के लकड़ी और पत्थरों की परतों का पारंपरिक पहाड़ी तरीका इस्तेमाल किया गया है, जो भूकंपरोधी और टिकाऊ होता है. इसमें लकड़ी और पत्थर का प्रयोग किया गया है. छत स्लेट की बनी हुई है, जो हिमाचल की पुरानी इमारतों की खासियत है. मंदिर में जटिल नक्काशी और सुंदर डिजाइन स्थानीय कारीगरों की शानदार कला को दर्शाते हैं. मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मां तारा देवी की आठ धातुओं से बनी प्राचीन और भव्य प्रतिमा स्थापित है.

चारों ओर देवदार-बांज का जंगल

पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां तारा देवी मंदिर से शिमला शहर और आसपास की पहाड़ियों का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है. घने बांज और देवदार के जंगलों से घिरा यह मंदिर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनुभव कराता है. मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क सुविधा उपलब्ध है, जबकि कई श्रद्धालु और पर्यटक पहाड़ी रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए भी यहां पहुंचते हैं.

कोविड के बाद बढ़ी वेटिंग
कोविड के बाद बढ़ी वेटिंग (ETV Bharat)

घने जंगल के बीच है प्राचीन शिव कुटिया

मां तारा मंदिर से कुछ दूरी पर घने जंगल के बीच शिव कुटिया स्थित है. भगवान शिव को समर्पित यह छोटा-सा मंदिर अपने शांत और प्राकृतिक वातावरण के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है. स्थानीय मान्यता है कि यहां कई वर्ष पहले एक संत साधना और तपस्या किया करते थे. कड़ाके की ठंड में भी संत बेहद साधारण वस्त्रों में रहकर तपस्या करते थे. शिव कुटिया के आसपास का वातावरण आज भी बेहद शांत और ठंडा रहता है. घने जंगल के बीच स्थित यह स्थान श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अहसास कराता है और इसी कारण मां तारा मंदिर आने वाले कई भक्त शिव कुटिया में भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

तारा देवी मंदिर से करीब 750 मीटर की दूरी पर श्री वैष्णवी शक्ति माता दूधाधारी मंदिर स्थित है. आसपास के क्षेत्रों में किसी गाय या भैंस के बछड़े के जन्म के बाद परिवार तब तक दूध या घी का सेवन नहीं करता, जब तक माता दूधाधारी के मंदिर में दूध अर्पित न कर दिया जाए. मंदिर परिसर में भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापित है. मंदिर का पुनर्निर्माण और प्रतिष्ठापन वर्ष 2009 में किया गया था.

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