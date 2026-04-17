पांच सालों बाद वापस लौटे पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो, बोकारो में चल रहा इलाज; पत्नी तारा देवी ने बताया कि कैसे बीते ये बरस
सिंदरी के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो सालों बाद हैदराबाद से वापस झारखंड आ गए. इस दौरान परिवार किन परेशानियों से गुजरा. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : April 17, 2026 at 4:45 PM IST
धनबाद: सिंदरी के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो, जिनका करीब पांच-छह साल से हैदराबाद में इलाज चल रहा था, झारखंड वापस आ गए हैं. हालांकि, उनका अभी भी बोकारो के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत काफी बेहतर और स्थिर है, जो उनके परिवार के लिए बड़ी राहत की बात है.
दरअसल, 2019 में सिंदरी विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने इंद्रजीत महतो के लिए 2021 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके परिवार और राजनीतिक करियर दोनों को हिलाकर रख दिया. मधुपुर उपचुनाव के दौरान इंद्रजीत महतो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए और उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उनका ऑक्सीजन लेवल घटकर सिर्फ 45 रह गया. उनकी हालत बिगड़ती देख उन्हें धनबाद से एयर एंबुलेंस के जरिए हैदराबाद ले जाया गया, जहां कई महीनों तक उनका इलाज चला. लगातार इलाज के बाद, उन्हें 14 अप्रैल, 2026 को हैदराबाद से झारखंड वापस लाया गया.
40 दिनों तक रहे वेंटिलेटर पर
पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी बताती हैं कि शुरुआती समय बहुत मुश्किल था. वह करीब 40 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहे. उस समय डॉक्टरों को भी बहुत कम उम्मीद थी. हालांकि, धीरे-धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ और उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया. लेकिन यह सुधार पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी में लौटने के लिए काफी नहीं था. उनका लगभग पांच से छह साल तक लगातार इलाज चला.
तारा देवी कहती हैं कि कोरोना उनके परिवार के लिए एक मुसीबत साबित हुआ. उन्होंने बताया कि जब उन्हें एयर एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, तो उनके दिमाग को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिसका उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा. इलाज के दौरान लंबे समय तक उन्हें मुंह से खाना और पानी दिया गया.
इस पूरे मुश्किल समय में, सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था. लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तारा देवी के कंधों पर थी. एक तरफ अपने पति की गंभीर बीमारी और दूसरी तरफ जनता की उम्मीदों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल था.
पत्नी ने संभाली राजनीतिक जिम्मेदारी
तारा देवी ने बताया कि जनता ने इंद्रजीत महतो को चुनकर उन पर भरोसा जताया था. उन्होंने इसे टूटने नहीं देने का फैसला किया. इसीलिए वह खुद क्षेत्र में रहीं और विकास के कामों को आगे बढ़ाया. इंद्रजीत महतो अपने कार्यकाल में जो योजनाएं और काम करना चाहते थे, तारा देवी ने उन्हें लागू करने की कोशिश की.
इसी सक्रियता और जनसंपर्क का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में तारा देवी को सिंदरी सीट से उम्मीदवार बनाया. हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता कम नहीं हुई. आज भी वह पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हैं और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करती हैं.
अब तक इलाज में खर्च हो चुकी है 3 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि
परिवार को इलाज के खर्च को लेकर भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. तारा देवी ने बताया कि इलाज पर अब तक 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं. हालांकि, यह खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है. उन्होंने कहा कि बीच में भुगतान को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर आई थीं, लेकिन 2024 में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद स्थिति में सुधार हुआ. अभी जनवरी 2026 से अब तक के कुछ बिल लंबित हैं, लेकिन उम्मीद है कि उनका भुगतान भी जल्द हो जाएगा.
परिवार की नई पीढ़ी भी जिम्मेदारियां उठाने के लिए आगे आ रही है. इंद्रजीत महतो की बेटी डॉ. निशि महतो ने कहा कि उनके पिता ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है. आज, वे सबक काम आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जिला मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है और वह अपने पिता के मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए जनता की सेवा में जुटी हैं.
उन्होंने यह भी बताया कि उनका परिवार लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहा है. तारा देवी 2010 में जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं, जबकि इंद्रजीत महतो 2015 में जिप सदस्य, फिर 20 सूत्री उपाध्यक्ष और बाद में विधायक बने.
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