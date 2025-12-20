तारकोल में मिलावट करने वाले गैंग का भंडाफोड़; यूपी STF ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, रोजाना कमा रहे थे 20 लाख रुपये
एएसपी अमित कुमार नागर ने बताया कि एसटीएफ ने कासगंज के ढोलना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 9:52 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 10:00 PM IST
लखनऊ: यूपी STF ने डामर में मिलावट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. एसटीएफ ने कासगंज के ढोलना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरोह के 06 सदस्यों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. यह लोग मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले असली डामर बिटुमिन में सफेद मार्बल डस्ट मिलाकर उसकी गुणवत्ता से खिलवाड़ कर रहे थे.
गिरोह के सरगना की तलाश जारी: मौके से 64 टन मिलावटी तारकोल से भरे 4 टैंकर और मिलावट करने के उपकरण बरामद किए गए हैं. जांच में सामने आया है कि यह गैंग रोजाना लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहा था, जबकि उनकी इस करतूत के कारण जनता के रुपयों से बनी सड़कें पहली ही बारिश में उखड़ जा रही थीं. पुलिस अब गिरोह के सरगना और दूसरे सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है.
एटीएस स्कूल के पीछे की जा रही थी मिलावट: एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ को सूचना मिली थी कि मथुरा और फिरोजाबाद के रास्ते डामर में मिलावट की जा रही है. एएसपी अमित कुमार नागर के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई. शनिवार को कासगंज के ग्राम अयइया में एटीएस स्कूल के पीछे स्थित एक फैक्ट्री पर एसटीएफ ने आपूर्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ छापा मारा. मौके से 64 टन मिलावटी बिटुमिन से भरे 4 टैंकर, 280 बोरी सफेद मार्बल डस्ट (150 कुंतल), मिक्सर मशीन, जनरेटर और 15 बड़े ड्रम बरामद किए गए.
आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया: एएसपी अमित कुमार नागर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले टैंकर चालकों से मिलीभगत करते थे. गंतव्य तक पहुंचने से पहले टैंकर उनकी फैक्ट्री में रुकते थे. वहां से असली बिटुमिन निकालकर उसमें मार्बल पाउडर मिला दिया जाता था. गिरोह प्रतिदिन 12-15 टैंकरों से माल निकालकर एक नया टैंकर तैयार कर लेता था.
टैंकर ड्राइवर को 50 हजार रुपये मिलते थे: इस तरह की मिलावट से रोजाना 20 लाख रुपये का मुनाफा कमाया जा रहा था. टैंकर चालकों को एक-दो टन माल चोरी करने के बदले 40 से 50 हजार रुपये दिए जाते थे. पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के अनुसार, मार्बल पाउडर मिला डामर बाइंडिंग क्षमता खो देता है. इसकी वजह से बारिश होते ही सड़कें उखड़ जाती हैं और सरकार को भारी आर्थिक चपत लगती है.
गिरफ्तार और वांछित अभियुक्त: एएसपी अमित कुमार नागर ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त चंद्रपाल, विक्रम, जिग्नेश (तीनों मथुरा), उमेश अलीगढ़, अविनीश फिरोजाबाद और महिपाल कासगंज के रहने वाले हैं. फरार सरगना प्रदीप उर्फ राणा, धीरेंद्र जाट, कमल सिंह और रोहित सिंह हैं. इनकी तलाश में दबिश दी जा रही है. आरोपियों के खिलाफ थाना ढोलना (कासगंज) में मुकदमा दर्ज किया गया है.
