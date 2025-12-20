ETV Bharat / state

तारकोल में मिलावट करने वाले गैंग का भंडाफोड़; यूपी STF ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, रोजाना कमा रहे थे 20 लाख रुपये

लखनऊ: यूपी STF ने डामर में मिलावट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. एसटीएफ ने कासगंज के ढोलना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरोह के 06 सदस्यों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. यह लोग मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले असली डामर बिटुमिन में सफेद मार्बल डस्ट मिलाकर उसकी गुणवत्ता से खिलवाड़ कर रहे थे.

गिरोह के सरगना की तलाश जारी: मौके से 64 टन मिलावटी तारकोल से भरे 4 टैंकर और मिलावट करने के उपकरण बरामद किए गए हैं. जांच में सामने आया है कि यह गैंग रोजाना लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहा था, जबकि उनकी इस करतूत के कारण जनता के रुपयों से बनी सड़कें पहली ही बारिश में उखड़ जा रही थीं. पुलिस अब गिरोह के सरगना और दूसरे सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है.

एटीएस स्कूल के पीछे की जा रही थी मिलावट: एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ को सूचना मिली थी कि मथुरा और फिरोजाबाद के रास्ते डामर में मिलावट की जा रही है. एएसपी अमित कुमार नागर के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई. शनिवार को कासगंज के ग्राम अयइया में एटीएस स्कूल के पीछे स्थित एक फैक्ट्री पर एसटीएफ ने आपूर्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ छापा मारा. मौके से 64 टन मिलावटी बिटुमिन से भरे 4 टैंकर, 280 बोरी सफेद मार्बल डस्ट (150 कुंतल), मिक्सर मशीन, जनरेटर और 15 बड़े ड्रम बरामद किए गए.