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बिना जलस्त्रोत के ही लग गए नल, जल जीवन मिशन का बुरा हाल, पारंपरिक स्त्रोतों से ग्रामीण चला रहे काम

कोरबा जिले में जल जीवन मिशन के तहत जहां जलस्त्रोत नहीं हैं,वहां भी पाइप बिछा दी गई है.राजकुमार शाह की रिपोर्ट

JAL JEEVAN MISSION SORRY STATE
बिना स्त्रोत लग गए नल लेकिन नहीं पहुंचा जल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 9:43 PM IST

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कोरबा : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का दावा तो किया जा रहा है. लेकिन धरातल पर स्थिति इन दावों से मेल नहीं खाती. राज्य के कई जिलों, विशेषकर कोरबा जैसे आदिवासी बाहुल्य वनांचल क्षेत्रों में इस योजना का हाल बुरा है.

करोड़ों खर्च लेकिन नहीं आया पानी
कोरबा जिले में हालात ये हैं कि गांवों में करोड़ों रुपये खर्च कर पाइपलाइन बिछाकर घरों के बाहर नल लगा दिए गए. लेकिन उनमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है.
कोरबा के कई क्षेत्र ऐसे हैं, जो कोयलांचल क्षेत्र हैं. कोयले की खदान है. ऐसे इलाके हैं, जहां भूजल स्रोत की स्थिति बेहद दयनीय है. विभाग ने करोड़ों के काम कर दिए, लेकिन यह पता नहीं लगाया कि गांव में जल स्रोत है या नहीं?.

कोरबा में जल जीवन मिशन का बुरा हाल (ETV BHARAT)

बिना जल स्त्रोत के बिछी पाइपलाइन

नल जल योजना के तहत काम करने वाले ठेकेदार ने बिना जल स्रोत के ही पाइपलाइन बिछाकर टैंक बना दिए. इसके बाद अब जल स्रोत ढूंढा जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि नल लगे 2 साल बीत गए. लेकिन पानी नहीं मिला. इधर विभाग का कहना है कि जल स्रोत नहीं होने की वजह से अब किसी और स्थान से पानी लिफ्ट कर गांव तक पहुंचाया जाना प्रस्तावित है. जिस पर काम चल रहा है.

Jal Jeevan Mission sorry state
जल जीवन मिशन का बुरा हाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
दिशा समिति की बैठक में भी उठा था मुद्दा ​हाल ही में कोरबा में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा. जहां सांसद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी व्यक्त की. सांसद ज्योत्सना महंत ने भरी बैठक में यह कहा कि जल जीवन मिशन कोरबा जिले में पूरी तरह ठप है. ग्रामीणों को नल से पानी नहीं मिल रहा है, आंकड़े कागजों तक सीमित हैं. पीएचई विभाग के अधिकारी को जमकर फटकार भी लगाई गई. योजना को ठीक करने की बातें हुई. जिसके बाद अफसरों ने भरोसा दिया कि योजना पर काम चल रहा है. जल्द ही अधूरे कार्य को पूरा कर लिया जाएगा.
Taps installed without water source
बिना स्त्रोत लग गए नल लेकिन नहीं पहुंचा जल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



बिना प्लानिंग के करोड़ों रुपए स्वाहा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी लापरवाही ये बरती गई कि कई क्षेत्रों में बिना किसी ठोस प्लानिंग और बिना यह पता लगाए कि भूजल स्तर कैसा है और जल का स्थायी स्रोत क्या होगा, अंधाधुंध तरीके से पाइपलाइनें बिछा दी गईं. कागजों में लक्ष्य पूरा करने की होड़ में अधिकारियों ने यह तक नहीं सोचा कि घर घर लगाए गए नलों में पानी आएगा भी या नहीं. अब स्थिति ये है कि करोड़ों रुपये की लागत से खड़े किए गए जलापूर्ति ढांचे बेकार साबित हो रहे हैं. ग्रामीण आज भी पानी के लिए पारंपरिक स्रोतों, कुओं, हैंड पंप और कुछ स्थानों पर सहित झिरिया के अस्वच्छ जल पर निर्भर रहने को मजबूर हैं.

no water reached in home
पारंपरिक स्त्रोतों से ग्रामीण चला रहे काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



​कागजी आंकड़े और जमीनी सच में भारी अंतर
विभागीय आंकड़ों में भले ही ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का प्रतिशत बढ़-चढ़कर दिखाया जा रहा हो. लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है.
कई स्थानों पर पानी की टंकियां अधूरी पड़ी हैं, तो कहीं पाइपलाइनें चटक चुकी हैं.​ यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो सरकार की हर घर जल का सपना फाइलों तक ही सिमट कर रह जाएगा.

Jal Jeevan Mission in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन (ETV BHARAT)




पानी का स्रोत मिला, कार्य में लाएंगे तेजी
पीएचई के कार्यपालन अभियंता रमन सिंह उरांव, का कहना है कि जहां जल स्रोत की समस्या आ रही है. वहां पानी के लिए हैंड पंप स्थापित किए गए हैं. जहां तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी सप्लाई की बात है, वहां कार्य अभी पूरे नहीं हो पाए हैं. कार्य अभी प्रगति पर है.

कुछ जगहों पर जल स्रोत की दिक्कत आ रही है, पर्याप्त मात्रा में जितना पानी मिलना चाहिए था, उतना हमें नहीं मिला है. ऐसे स्थान पर नए नलकूप खनन किए हैं. कुछ स्थानों पर हमें जल स्रोत मिल गए हैं. उन जगहों पर जल स्रोत से पाइपलाइन बिछाने और टंकी का काम अभी प्रगति पर है. चुंकि जलस्रोत का इश्यू था इसलिए कार्य धीमी गति से चल रहा था- रमन सिंह उराव, कार्यपालन अभियंता, पीएचई


विभागीय मंत्री ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा


छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और पीएचई मंत्री अरुण साव ने जल जीवन मिशन की बदहाली का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की दुर्दशा किसने की है, कांग्रेस ने किया है. हम उसे ठीक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. हमारी सरकार के समय में हमने 10000 से अधिक योजनाओं को पूरा कर लिया है.

7000 गांव में हर घर में पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं. तेज गति से प्रगति हुई है, लेकिन दुर्दशा जो कांग्रेस ने की थी. उसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है. परेशानी का दोषी अगर कोई है, तो वह कांग्रेस की सरकार थी. हम उसे ठीक करने में लगे हुए हैं. इस दिशा में कार्रवाइयां भी की गई है. जो दोषी अधिकारी पाए गए, उन पर कार्रवाई भी हुई है- अरुण साव,डिप्टी सीएम

Tap Water Scheme in Korba
कोरबा में नल जल योजना (ETV BHARAT)



नल से पानी नहीं आता
वनांचल क्षेत्र लाम पहाड़ में रहने वाली बिनसारी कहती है कि गांव में नल तो लगा है, लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा है. हाल ही में एक बोरिंग यहां खोदा गया है, इसके माध्यम से हम पानी भरते हैं. घर से थोड़ी दूर जाकर पानी भरना पड़ता है. फिर इसे ढोकर घर लाते हैं, नल में अगर पानी आता तो सहूलियत रहती. नल लगे काफी दिन बीत चुके हैं. लेकिन इसमें पानी नहीं आया.



गांव के 70-80 घर पेयजल की व्यवस्था से परेशान
प्रभु नारायण यादव लामपहाड़ के निवासी हैं. जिनका कहना है कि नल जल योजना पिछले 5 साल से पेंडिंग है. ना कोई सुविधा है, ना पानी आया. खाली सिंटेक्स लगा दिया गया है और पाइप बिछा दिया गया है.

टंकी लगाने के बाद ना ही तो किसी ठेकेदार का पता है, ना ही कोई देखने आता है. केवल पाइप लगा है, जिसमें पानी नहीं आ रहा है. हैंडपंप से पानी लाते हैं, जीने के लिए कहीं ना कहीं से पानी तो लाना पड़ेगा. गांव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है. किसी हैंड पंप से पानी लाल आता है, किसी का साफ है तो किसी का दूषित. साफ पानी नहीं मिलता, तब भी हमें वही गंदा पानी पीना पड़ता है- प्रभु नारायण यादव, स्थानीय


इसके अलावा कई ग्रामीणों का कहना है कि परेशानी झेलनी पड़ती है. कई बार इसकी शिकायत भी की है. अलग-अलग स्थान पर की है. लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है. 2023 में यहां पर नल जल योजना का काम पहली बार शुरू हुआ था. उसके बाद पाइप बिछाकर छोड़ दिया गया है. अब तो इतने दिन हो गए हैं कि जिस ठेकेदार ने पाइप लगाया था, उसे यह भी नहीं पता होगा कि पाइप कहां लगी है.

जल जीवन मिशन के बुरे हालात
कोरबा जिले में जल जीवन मिशन से स्वीकृत कार्यों की बात करें तो कुल 703 गांवों में 1095 योजना स्वीकृत है. जिसमें से 458 गांवों में एकल ग्राम योजना (सिंगल विलेज स्कीम) है. जबकि शेष कटघोरा, पाली, पोंडीउपरोड़ा विकासखंड के 245 गांव, एतमानगर समूह जल प्रदाय योजना (मल्टी विलेज स्कीम)में शामिल हैं.

कितने गांवों तक पहुंचा पानी ?
पीएचई विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन दोनों योजनाओं में सिंगल विलेज स्कीम में तकरीबन 400 करोड़ रुपए एवं मल्टी विलेज स्कीम में 116 करोड़ रुपए के साथ तकरीबन 516 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है. लेकिन अभी तक योजना पूर्ण नहीं हो पाई है. सिंगल विलेज स्कीम के तहत लगभग 110 गांवों में ही जलापूर्ति शुरू हुई है. जबकि मल्टीविलेज स्कीम का लगभग 30 से 40 फीसदी काम पूरा हुआ है. अधिकतर गांवों में जल आपूर्ति शुरू नहीं हुई है. विभाग द्वारा भुगतान की गई राशि का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है.

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