मेरठ की बेटी तपस्या के लिए सदन में क्यों बजी तालियां, लोकसभा स्पीकर ने शेयर किया वीडियो, जानिए
तपस्या ने आखिर कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी?
Published : December 28, 2025 at 9:43 AM IST|
Updated : December 28, 2025 at 9:52 AM IST
मेरठ: 25 दिसंबर को देश की पुरानी संसद भवन के संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें देशभर से चुनिंदा स्टूडेंट्स को बुलाया गया था. इसमें यूपी से तीन छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया. इस दौरान मेरठ की बेटी तपस्या ने मदन मोहन मालवीय के जीवन और उपलब्धियों पर प्रभावी भाषण देकर सदन की तालियां बटोरी. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तपस्या द्वारा केंद्रीय कक्ष में दिए गए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. शनिवार को घर लौटने पर तपस्या का स्कूल में स्वागत किया गया. वहीं,उनके घर पर भी मिलने वालों का तांता लगा रहा.
मालवीयजी की उपलब्धियां प्रभावी तरीके से गिनाईं: तपस्या ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भाषण दिया. इसमें कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से भारतीय समाज में युग परिवर्तन की नींव रखी थी. उसने मालवीयजी के जीवन की बड़ी उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया. उसके इस भाषण को सदन में सराहा गया. सांसदों ने तालियों से उसके भाषण को सराहा.
टीचरों ने सराही उपलब्धि: 11वीं की छात्रा तपस्या ने बताया कि यह सम्मान उसे अपने गुरुजनों और परिवार की वजह से मिला. वहीं स्कूल की प्रिंसिपल मनमोहिनी कहती हैं कि उन्हें अपनी स्टूडेंट पर गर्व है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में तपस्या ने जो अपना भाषण दिया, उससे बाकी छात्रों को भी प्रेरणा मिली है. तपस्या की टीचर मीनाक्षी ने बताया कि तपस्या हर काम को बड़ी ईमानदारी से करती हैं.
तपस्या की उपलब्धियां: तपस्या स्कूल में प्रभावी भाषण के लिए जानी जाती है. इसके अलावा उनके नाम पर एक अलग उपलब्धि है. बीते साल ये जानकारी हुई थी कि अगर किसी स्टूडेंट के पास कुछ अलग और अनूठा करने का विचार है, तो राज्य स्तर पर अयोध्या में ऐसे स्टूडेंट अपना हुनर दिखा सकते हैं. इसके बाद यूपी बोर्ड की इस होनहार छात्रा ने अंडर पास में बारिश के सीजन में जल भराव की वजह से होने वाली घटनाओं पर नकेल कैसे लगाई जाए. इस प्रोजेक्ट पर काम किया. उन्होंने खास मॉडल तैयार किया और उसके बाद उन्हें प्रदेश लेवल पर अयोध्या में बीते साल आयोजित हुई प्रतियोगिता में सराहना भी मिली उन्हें सम्मानित भी किया गया.
