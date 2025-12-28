ETV Bharat / state

मेरठ की बेटी तपस्या के लिए सदन में क्यों बजी तालियां, लोकसभा स्पीकर ने शेयर किया वीडियो, जानिए

तपस्या पुराने संसद भवन में दिया भाषण ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ: 25 दिसंबर को देश की पुरानी संसद भवन के संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें देशभर से चुनिंदा स्टूडेंट्स को बुलाया गया था. इसमें यूपी से तीन छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया. इस दौरान मेरठ की बेटी तपस्या ने मदन मोहन मालवीय के जीवन और उपलब्धियों पर प्रभावी भाषण देकर सदन की तालियां बटोरी. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तपस्या द्वारा केंद्रीय कक्ष में दिए गए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. शनिवार को घर लौटने पर तपस्या का स्कूल में स्वागत किया गया. वहीं,उनके घर पर भी मिलने वालों का तांता लगा रहा.

मालवीयजी की उपलब्धियां प्रभावी तरीके से गिनाईं: तपस्या ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भाषण दिया. इसमें कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से भारतीय समाज में युग परिवर्तन की नींव रखी थी. उसने मालवीयजी के जीवन की बड़ी उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया. उसके इस भाषण को सदन में सराहा गया. सांसदों ने तालियों से उसके भाषण को सराहा. तपस्या ने ये कहा. (etv bharat)