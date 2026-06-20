देहरादून के नशा मुक्ति केंद्रों पर शुरू हुआ एक्शन, खामियां मिलने पर सेंटर सील
देहरादून में तपस्थली नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र सील कर दिया गया है. सेंटर संचालक को खामियां सुधारने का पहले नोटिस दिया गया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 20, 2026 at 4:45 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत तपस्थली नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र, रांझावाला रायपुर में एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर (एसीएमओ) समेत पुलिस ने निरीक्षण किया. इस दौरान केंद्रों में खामियां मिलीं, जिसके बाद नशा मुक्ति केंद्र को सील किया गया है. साथ ही नशा मुक्ति केंद्र के 8 मरीजों का सत्यापन करते हुए उनको परिजनों के सुपर्द किया गया.
शहर के नशा मुक्ति केंद्रों में पिछले कई दिनों से घट रही घटनाओं के कारण प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे. शहर के नशा मुक्ति केंद्रों से लगातार आ रही शिकायतों को कम करने के लिए शनिवार को सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों पर तपस्थली नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र रांझावाला रायपुर का निरीक्षण किया गया.
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि केंद्र द्वारा निर्धारित मानकों और आवश्यक व्यवस्थाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा था. साथ ही पहले से जारी चेतावनी और निर्देशों के बावजूद संस्थान ने अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी. अनियमितताओं और मानकों के उल्लंघन को मद्देनजर रखते हुए केंद्र के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर ही केंद्र को सील कर दिया गया.
एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. अविनाश खन्ना ने बताया कि,
पहले भी तपस्थली नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र, रांझावाला रायपुर को खामियां मिलने के कारण चेतावनी दी गई थी. लेकिन नशा मुक्ति केंद्र संचालक ने खामियों को सही नहीं किया तो टीम ने थाना रायपुर पुलिस के साथ मौके पर जाकर नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया है. साथ ही निरीक्षण के समय केंद्र में कुल 8 मरीज निवासरत पाए गए. सभी मरीजों की स्थिति का सत्यापन कर उन्हें आवश्यक अभिलेखीय कार्रवाई पूर्ण करते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया. इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेगा.
डॉ. अविनाश खन्ना, एसीएमओ
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