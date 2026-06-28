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स्पीति की बेटी तंजिन नॉरडन ने रचा इतिहास, 5,970 मीटर ऊंची कनिमो चोटी फतह करने वाली घाटी की पहली महिला बनीं

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी की रहने वाली 17 वर्षीय बेटी तंजिन नॉरडन ने अपने साहस, दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम का अद्भुत परिचय देते हुए 5,970 मीटर (19,587 फीट) ऊंची कनिमो पीक को सफलतापूर्वक फतह कर इतिहास रच दिया है. इस उपलब्धि के साथ ही तंजिन नॉरडन स्पीति घाटी की ऐसा पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं, जिन्होंने इस दुर्गम एवं चुनौतीपूर्ण शिखर पर सफलता पूर्वक तिरंगा फहराया है. तंजिन नॉरडन कि इस उपलब्धि पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भी बधाई दी है.

CM सुक्खू ने दी बधाई

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तंजीन को बधाई देते हुए कहा कि, उन्होंने कम आयु में प्राप्त यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे स्पीति लाहौल-स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. तंजिन की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प हो, तो कठिन से कठिन चुनौतियां भी सफलता का मार्ग बन जाती हैं. तंजिन नॉरडन की इस उपलब्धि ने प्रदेश की बेटियों के लिए एक नई प्रेरणा प्रस्तुत की है. उन्होंने यह संदेश दिया है कि पर्वतारोहण जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी महिलाएं अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं.