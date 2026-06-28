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स्पीति की बेटी तंजिन नॉरडन ने रचा इतिहास, 5,970 मीटर ऊंची कनिमो चोटी फतह करने वाली घाटी की पहली महिला बनीं

तंजिन नॉरडन ऊतनी ऊंची चोटी फतह करने वाली स्पीति घाटी की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं.

Tanzin Norden Kanimo Peak
तंजिन नॉरडन ने फतह की कनिमो पीक (@SukhvinderSinghSukhu)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 7:57 AM IST

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लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी की रहने वाली 17 वर्षीय बेटी तंजिन नॉरडन ने अपने साहस, दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम का अद्भुत परिचय देते हुए 5,970 मीटर (19,587 फीट) ऊंची कनिमो पीक को सफलतापूर्वक फतह कर इतिहास रच दिया है. इस उपलब्धि के साथ ही तंजिन नॉरडन स्पीति घाटी की ऐसा पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं, जिन्होंने इस दुर्गम एवं चुनौतीपूर्ण शिखर पर सफलता पूर्वक तिरंगा फहराया है. तंजिन नॉरडन कि इस उपलब्धि पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भी बधाई दी है.

CM सुक्खू ने दी बधाई

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तंजीन को बधाई देते हुए कहा कि, उन्होंने कम आयु में प्राप्त यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे स्पीति लाहौल-स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. तंजिन की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प हो, तो कठिन से कठिन चुनौतियां भी सफलता का मार्ग बन जाती हैं. तंजिन नॉरडन की इस उपलब्धि ने प्रदेश की बेटियों के लिए एक नई प्रेरणा प्रस्तुत की है. उन्होंने यह संदेश दिया है कि पर्वतारोहण जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी महिलाएं अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं.

उपलब्धि हिमाचल की बेटियों के लिए प्रेरणा

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तंजिन नॉरडन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, "स्पीति घाटी की बेटी तंजिन नॉरडन ने 5,970 मीटर (19,587 फीट) ऊंची कनिमो पीक पर सफलतापूर्वक फतह कर इतिहास रच दिया है. इस उपलब्धि के साथ वह स्पीति घाटी की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं. यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. तंजिन नॉरडन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह ऐतिहासिक सफलता स्पीति घाटी सहित पूरे हिमाचल प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी."

देश-विदेश की ऊंची चोटी फतह करना चाहती हैं तंजिन नॉरडन

इस ऐतिहासिक सफलता पर तंजिन नॉरडन के परिजनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि, तंजिन का समर्पण, अनुशासन और कठिन परिश्रम पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह उनकी पर्वतारोहण यात्रा की केवल शुरुआत है और भविष्य में वह देश-विदेश की अनेक ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी. तंजिन नॉरडन की यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संदेश देगी.

Tanzin Norden
तंजिन नॉरडन (@TanzinNorden)

काफी चुनौतीपूर्ण है ट्रेक

कनिमो पीक हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की प्रसिद्ध स्पीति घाटी में है. यह करीब 19,587 फीट (5,970 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है. इस चोटी की ट्रेकिंग दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य गांवों में से एक किब्बर या ताशीगंग गांव से शुरू होती है. 19,587 फीट पर होने की वजह से इस ट्रेक को काफी चैलेंजिंग माना जाता है.

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