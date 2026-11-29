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भोपाल में विदेशी युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप, देह व्यापार के लिए बनाया दबाव

भोपाल में विदेशी युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल में काम की तलाश में आई तंजानिया की 24 वर्षीय युवती के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म, मारपीट और बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. युवती ने जाम्बिया के एक युवक और युगांडा की एक महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने उसे करीब चार दिन तक अपनी मर्जी के खिलाफ रखा. उसके पासपोर्ट, वीजा और मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए और उसे देह व्यापार में धकेलने का दबाव बनाया. पुलिस ने युवती की शिकायत पर दो लोगो को गिरफ्तार किया है.

काम दिलाने का भरोसा देकर भोपाल बुलाया

पुलिस के अनुसार, तंजानिया की रहने वाली युवती करीब 15 दिन पहले अपनी परिचित के कहने पर काम की तलाश में भोपाल आई थी. यहां उसकी मुलाकात कोलार क्षेत्र के दानिशकुंज में रहने वाली युगांडा निवासी अमीदा नावेरा उर्फ अमीर से हुई. विदेशी युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप (ETV Bharat) भोपाल जेल की गार्ड ने जेलर पर लगाया रेप का आरोप, बोली-नाइट ड्यूटी के समय वॉशरूम में दुष्कर्म युवती को काम दिलाने का भरोसा दिलाया गया और रहने के लिए जगह भी उपलब्ध कराई गई. इसी दौरान उसकी मुलाकात अमीदा के साथ रहने वाले जाम्बिया निवासी शेरनो बालदेह उर्फ अबु से हुई. पीड़िता का आरोप है कि शुरुआत में उसे काम और रहने की व्यवस्था का भरोसा दिया गया, लेकिन बाद में दोनों आरोपी उसे अपनी मर्जी के मुताबिक रखने और गलत काम करने के लिए दबाव बनाने लगे. पासपोर्ट और वीजा कब्जे में लेकर दी धमकी पीड़िता के मुताबिक, आरोपियों ने उसका पासपोर्ट, वीजा और मोबाइल फोन अपने कब्जे में रख लिया था. इसके चलते वह न तो स्वतंत्र रूप से कहीं जा पा रही थी और न ही अपने परिवार या परिचितों से संपर्क कर पा रही थी. युवती ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपियों की बात मानने से इनकार किया तो उसे गाली-गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ा. उसे धमकी दी जाती थी कि यदि उसने विरोध किया तो वह तंजानिया वापस नहीं लौट पाएगी. 24 नवंबर को दुष्कर्म, विरोध करने पर मारपीट