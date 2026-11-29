भोपाल में विदेशी युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप, देह व्यापार के लिए बनाया दबाव
भोपाल में तंजानिया की युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप. कोलार पुलिस ने युगांडा और जांबिया के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 10:59 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में काम की तलाश में आई तंजानिया की 24 वर्षीय युवती के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म, मारपीट और बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. युवती ने जाम्बिया के एक युवक और युगांडा की एक महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने उसे करीब चार दिन तक अपनी मर्जी के खिलाफ रखा. उसके पासपोर्ट, वीजा और मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए और उसे देह व्यापार में धकेलने का दबाव बनाया. पुलिस ने युवती की शिकायत पर दो लोगो को गिरफ्तार किया है.
काम दिलाने का भरोसा देकर भोपाल बुलाया
पुलिस के अनुसार, तंजानिया की रहने वाली युवती करीब 15 दिन पहले अपनी परिचित के कहने पर काम की तलाश में भोपाल आई थी. यहां उसकी मुलाकात कोलार क्षेत्र के दानिशकुंज में रहने वाली युगांडा निवासी अमीदा नावेरा उर्फ अमीर से हुई.
युवती को काम दिलाने का भरोसा दिलाया गया और रहने के लिए जगह भी उपलब्ध कराई गई. इसी दौरान उसकी मुलाकात अमीदा के साथ रहने वाले जाम्बिया निवासी शेरनो बालदेह उर्फ अबु से हुई. पीड़िता का आरोप है कि शुरुआत में उसे काम और रहने की व्यवस्था का भरोसा दिया गया, लेकिन बाद में दोनों आरोपी उसे अपनी मर्जी के मुताबिक रखने और गलत काम करने के लिए दबाव बनाने लगे.
पासपोर्ट और वीजा कब्जे में लेकर दी धमकी
पीड़िता के मुताबिक, आरोपियों ने उसका पासपोर्ट, वीजा और मोबाइल फोन अपने कब्जे में रख लिया था. इसके चलते वह न तो स्वतंत्र रूप से कहीं जा पा रही थी और न ही अपने परिवार या परिचितों से संपर्क कर पा रही थी. युवती ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपियों की बात मानने से इनकार किया तो उसे गाली-गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ा. उसे धमकी दी जाती थी कि यदि उसने विरोध किया तो वह तंजानिया वापस नहीं लौट पाएगी.
24 नवंबर को दुष्कर्म, विरोध करने पर मारपीट
पुलिस को दिए बयान में युवती ने बताया कि 24 नवंबर को शेरनो बालदेह उर्फ अबु ने उसे डराया-धमकाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता के अनुसार, उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. युवती का आरोप है कि 28 नवंबर की रात करीब 7 बजे वह फिर उसके कमरे में पहुंचा और जबरदस्ती करने की कोशिश की. युवती ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई.
महिला आरोपी पर पैसे हड़पने और देह व्यापार का दबाव बनाने का आरोप
पीड़िता ने युगांडा निवासी अमीदा नावेरा उर्फ अमीर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती के मुताबिक, अमीदा ने उसके पैसे अपने पास रख लिए और बाद में उसे देह व्यापार करने के लिए मजबूर करने लगी. पीड़िता ने बताया कि जब उसने इस दबाव का विरोध किया तो महिला आरोपी ने बेल्ट से उसकी पिटाई की. युवती का आरोप है कि दोनों आरोपी मिलकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और उनकी बात नहीं मानने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती थी.
चीख-पुकार सुनकर पहुंचे आसपास के लोग
28 नवंबर की रात युवती के कमरे से चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं. आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से मदद लेने का फैसला किया और कोलार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने युवती की शिकायत और बयान के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शेरनो बालदेह और अमीदा नावेरा उर्फ अमीर को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस जांच में जुटी
थाना प्रभारी संजय सोनी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी शेरनो बालदेह भोपाल में पढ़ाई कर रहा है. मामले में युवती के साथ हुई कथित प्रताड़ना, उसके दस्तावेज और मोबाइल फोन कब्जे में रखने तथा देह व्यापार के लिए दबाव बनाने के आरोपों की जांच की जा रही है. विदेश से रोजगार की तलाश में भोपाल आई युवती के साथ हुई इस घटना ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.