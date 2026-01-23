ETV Bharat / state

मां मातंगी, सिर्फ तांत्रिक ही करते हैं यह पूजा! जानें, क्या हैं हजारीबाग के इस मंदिर का रहस्य

हजारीबाग में शहर के श्मशान काली मंदिर में एक अनोखी पूजा होती है.

Tantriks worshipped goddess of knowledge Matangi Mata in Hazaribag
मां मातंगी की पूजा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 6:41 PM IST

3 Min Read
हजारीबागः मां सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं, जो पूरे मानव मात्र को ज्ञान प्रदान करती हैं. ऐसे में कुछ ऐसे भी भक्त और साधक हैं जो अपनी किसी खास विद्या के लिए अपनी आराध्य देवी की पूजा करते हैं. हजारीबाग में हर पांच साल में इस अनोखी देवी की पूजा सरस्वती पूजा के दिन की जाती है. शहर के श्मशान काली मंदिर में मां मातंगी माता की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है.

विद्या, ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा पूरे उत्साह के साथ हो रहा है. भक्त मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा में लीन हैं. वहीं दूसरी ओर श्मशान में तांत्रिकों की ज्ञान की देवी मां मातंगी माता के पूजा में तांत्रिक लीन हैं. तांत्रिक बड़े ही नियम के साथ यह पूजा करते हैं. मान्यता है कि तांत्रिकों ही यह पूजा कर सकते हैं.

हजारीबाग के श्मशान काली मंदिर में अनोखी पूजा (ETV Bharat)

तांत्रिकों की ज्ञान की देवी मातंगी माता की पूजा हजारीबाग श्मशान काली मंदिर में हो रही है. यह माता तांत्रिकों की ज्ञान की देवी हैं. जहां एक ओर पूरे देश में सरस्वती पूजा की धूम है तो दूसरी ओर तांत्रिक गोपनीय रूप से यह पूजा करते हैं. हजारीबाग श्मशान काली मंदिर में 5 साल पर यह पूजा होती है. गर्भगृह में मां मातंगी की प्रतिमा स्थापित कर तांत्रिक पूजा करते हैं. दस महाविद्याओं में 9वीं माता हैं, जो ज्ञान, वाणी, कला और तंत्र साधना के लिए पूजी जाती हैं.

चार भुजाओं वाली माता के एक हाथ में खड़ग, एक हाथ में मुंड, एक हाथ में कृपाण, एक हाथ में वीणा, उनका कोई भी हाथ आशीर्वाद मुद्रा में नहीं है. तंत्र विद्या में यह मान्यता है कि डोम राजा के हाथों से ही मां को भोग लगाया जाता है. श्मशान से मंदिर परिसर में डोम राजा भी पहुंचे. इन्होंने अपने हाथों से मां को भोग लगाया. उनका कहना है कि यह माता तांत्रिकों की सरस्वती हैं जो उन्हें ज्ञान और बुद्धि देती हैं. प्रत्येक 5 साल में यह पूजा हजारीबाग श्मशान घाट मंदिर में होती है. संभवतः झारखंड का यह पहला मंदिर है जहां प्रतिमा स्थापित कर पूजा होती है.

Tantriks worshipped goddess of knowledge Matangi Mata in Hazaribag
श्मशान काली मंदिर (ETV Bharat)

इस पूजा में तांत्रिकों की उपस्थिति होती है. कई ऐसे लोग हैं जब इन्हें पता चलता है कि श्मशान कली मंदिर में विशेष पूजा हो रही है तो वह उत्साह में देखने के लिए पहुंचे. उनमें से एक भक्त ने बताया कि हजारीबाग में सरस्वती पूजा हो रही है लेकिन तांत्रिकों की सरस्वती पूजा कैसी होती है इसे देखने के लिए आया हूं. काफी भव्य तरीके से पूजा होता है. मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं. आस्था और विश्वास के कई रूप हैं. श्मशान में तांत्रिकों की ज्ञान की देवी की पूजा विश्वास का ही दूसरा नाम है.

