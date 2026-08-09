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भूत भगाने के नाम पर तांत्रिक ने युवती से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

पीड़ित परिवार से 61 हजार रुपये भी वसूले, पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर भेजा जेल.

तांत्रिक गिरफ्तार
तांत्रिक गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 10:22 AM IST

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आगरा: मलपुरा थाना में तांत्रिक ने भूत भगाने का झांसा देकर एक युवती का दुष्कर्म किया. इसके बाद उसका अश्लील वीडियो बना लिया. युवती और उसके परिजन को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा. आरोपी तांत्रिक ने परिवार से कहा कि युवती को उसे दे दें और उससे वह शादी करेगा. इसके बाद परिजन ने पुलिस से शिकायत की. वहीं, शनिवार को पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

मलपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि पीड़िता जो मलपुरा क्षेत्र की निवासी है. पीड़ित युवती अपनी भाभी के साथ राजस्थान में एक मंदिर में पूजा पाठ को जाती थी. फतेहपुरसीकरी के गांव चार हिस्सा निवासी जयप्रकाश उर्फ जया उन्हें वहां पर मिला. ननद और भाभी को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया. उनसे कहा कि सिर्फ पूजा पाठ से दिन नहीं बदलेंगे. उसने घर में ऊपरी चक्कर बताया. जिस पर युवती की भाभी ने तांत्रिक को अपने घर बुलाया.

तांत्रिक ने महिला की ननद के ऊपर ही जिन्न का साया बता दिया. तंत्रमंत्र से जिन्न भगाने के बहाने उसे कमरे में ले गया. परिजन से उसने कहा कि अब कोई अंदर नहीं आएगा. किसी ने अंदर आने का प्रयास किया तो उसकी जान जा सकती है. कमरे में उसने युवती से दुराचार किया. उसका वीडियो बना लिया. तंत्रमंत्र के बहाने वह कई बार पीड़ित के घर जाता और धमकी देकर युवती का दुष्कर्म करता. किसी को कुछ बताया तो वीडियो वायरल कर देने की धमकी देता था. आरोपी ने पीड़ित परिवार से 61 हजार रुपये भी वसूल लिए.

परिजनों को दे रहा था धमकी: युवती ने पिछले दिनों परिजनों को सब कुछ बताया तो परिजनों ने तांत्रिक को पकड़ा. वह उन्हें धमकी देने लगा. कहने लगा कि युवती के वीडियो वायरल हो गए तो कौन उससे शादी करेगा? वह शादी करने को तैयार है. युवती को तैयार रखना. अपने साथ ले जाएगा. पीड़ित परिवार ने मलपुरा थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

मलपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर दुराचार और रंगदारी की धारा के तहत मुकदमा लिखा. इसके बाद आरोपित को पकड़ा तो उसके पसीने छूट गए. कहने लगा कि पुलिस को देखकर तो सारे भूत खुद ही भाग जाते हैं. पुलिस ने शनिवार को आरोपित तांत्रिक को जेल भेज दिया है.

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