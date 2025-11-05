OMG! ये अघोरी मजे से चबाते हैं शीशा, प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को भी खिलाते हैं कांच
कांच का एक टुकड़ा भी शरीर में कहीं लग जाए तो खून निकल आता है, लेकिन वैशाली में तांत्रिक भूंजा की तरह शीशा चबाते हैं.
Published : November 5, 2025 at 6:51 PM IST
रिपोर्ट: रंजीत पाठक
वैशाली: कोई कांच खाता है, यह सुनकर ही हैरानी होती है और यकीन करना और भी मुश्किल होता है. लेकिन ये बात शत-प्रतिशत सच है कि वैशाली में तांत्रिक (अघोरी) भूंजा की तरह बड़े आराम से स्वाद लेकर शीशा चबाते हैं. क्या है इसके पीछे की हकीकत जानें.
कांच खाते हैं तांत्रिक: हाजीपुर के कोनहारा घाट में स्थित मां तारा के मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला. श्मशान में मौजूद मां तारा के मंदिर में दर्जन भर से ज्यादा साधु इकट्ठा हुए थे. यहां न सिर्फ साधुओं ने शीशा चबाया बल्कि कई भक्तों को भी प्रसाद के रूप में चबाने के लिए शीशा दिया गया.
प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को शीशा का वितरण: इस अजीबोगरीब नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में वहां महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी. चारों तरफ भूत खेला हो रहा था और मां तारा के मंदिर में लंबी पूजा अर्चना के बाद शीशा चबाने का कार्यक्रम हुआ. बताया गया कि मां कामाख्या के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहकर कई वर्षों तक सिद्धि प्राप्त करने वाले तथाकथित बाबा रंजीत तांत्रिक ने इस कार्यक्रम को रखा था.
मुख्य तांत्रिक का दावा: मुख्य तांत्रिक रंजीत बाबा ने बताया कि मां तारा के हमारे ऊपर कृपा है जिसको कोई जान नहीं सकता है. हमलोग साधना करके इस तरह की शक्ति को प्राप्त करते हैं. यहां जो श्मशान जल रहा है इसी की शक्ति के तहत जो शीशा खिला देंगे, वह मिठाई बना जाता है.
"10 लोग या यहां जो लोग मौजूद हैं, सबने शीशा खाया है. किसी को कुछ हुआ. जिस समय बोलिए वहां शीशा खाकर दिखा सकते हैं. मां तारा के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कामाख्या में सिद्धी की है. कार्तिक पूर्णिमा में बहुत बड़ा सिद्ध होता है इसलिए यहां लोग आते हैं."- रंजीत बाबा, अघोरी
भक्तों ने बताया आश्चर्यजनक: मौके पर शीशा चबाने वाले एक भक्त स्थानीय अविनाश सिंह ने बताया कि "यह शीशा है लेकिन मां तारा के सामने प्रसाद के रूप में खा रहे हैं. हमको कोई काम नहीं है. कोई सिद्धि नहीं करना है. बाबा ने प्रसाद (कांच) दिया और हमने ग्रहण कर लिया, यह अच्छा लग रहा है."
"एकदम देखिए कि भगवान के ही भक्त हैं शीशा से मुंह कट जाता है लेकिन , भूंजा जैसा चबा गए. शीशा चबा गए, यह आश्चर्यजनक बात है. पहली बार हमने ऐसा देखा है. यह कोई शक्ति है तारा माता की शक्ति."- राजेश पोद्दार, मुजफ्फरपुर से आए श्रद्धालु
"मां तारा के स्थान पर आए हैं. अभी हम शीशा खाए हैं लेकिन लगता ही नहीं की शीशा खाए हैं. लग रहा है की भूंजा खा रहे हैं. टेस्ट जैसा कुछ नहीं रहता है नॉर्मल रहता है. मां तारा से अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं."- रजनीश उर्फ बाबा सिंह, हाजीपुर
डॉक्टर का बयान: वहीं ईटीवी भारत की टीम ने शीशा खाने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए चिकित्सकों से संपर्क किया और पूछा कि क्या यह संभव है. इसपर हाजीपुर सदर अस्पताल के पूर्व डीएस डॉक्टर हरिप्रसाद ने कहा कि शीशा को इस तरीके से नहीं खाया जा सकता है. शीशा खाना बहुत ही मुश्किल है, किसी तकनीक से इसको खाया गया होगा.
शीशा ऐसे खाने पर वह इंटेस्टाइन को छेद कर बाहर आ सकता है. शरीर के पार्ट को डैमेज कर सकता है, खासकर पेट को. इसमें 24 घंटे के करीब का समय लग सकता है. शीशा को पचाया नहीं जा सकता है."- डॉक्टर हरिप्रसाद, पूर्व डीएस, हाजीपुर सदर अस्पताल
नोट: ईटीवी भारत किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है.
