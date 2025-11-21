ETV Bharat / state

गृह क्लेश दूर करने के नाम पर तांत्रिक ने रचा ऐसा खेल, लुटा बैठी लाखों, मामला दर्ज

एक युवती अपनी शादीशुदा जिंदगी संवारने के नाम पर महिला तांत्रिक के चक्कर में आकर लाखों गवां बैठी. आरोपी ने उसके पति को भी पिटवाया.

tantric looted married woman
पुलिस थाना बोरानाड़ा (ETV Bharat Jodhpur)
Published : November 21, 2025 at 11:21 AM IST

जोधपुर: शहर में अंधविश्वास के चलते चार मौसियों द्वारा अपने 21 दिन के नवजात भांजे की हत्या का मामला शांत नहीं हुआ है कि अब अंधविश्वास व टोने-टोटके से जुड़ा एक और मामला सामने आया है. एक पढ़ी-लिखी महिला अपने गृह क्लेश को खत्म करने के चक्कर में तांत्रिक के जाल में फंस गई. तांत्रिक ने महिला से लाखों रुपए वसूल लिए, मारपीट की, यहां तक कि उसका मंगलसूत्र तक हड़प लिया. तीन साल तक तांत्रिक से ठगी का शिकार होने के बाद महिला के न्यायालय में दायर परिवाद पर आदेश के चलते बोरानाडा थाने में मामला दर्ज हुआ है. पीड़िता ने महिला तांत्रिक अनिशा उसके पति व पुत्र के खिलाफ आरोप लगाए हैं.

थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. शोभावतों की ढाणी निवासी कृतिका रामदेव ने अपने परिवाद में बताया है कि उसकी शादी 2016 में हुई थी. वह वैवाहिक जीवन से बिल्कुल खुश थी, किंतु छोटे-मोटे घरेलू क्लेश के कारण परेशान थी. उसने अपनी मित्र आभा शाह से बात करके जानना चाहा कि कोई ऐसा मिले जो कुंडली देखकर बता सके कि कहीं कुछ समय खराब तो नहीं चल रहा और क्या छोटे-मोटे धार्मिक उपाय से समाधान हो सकता है. मित्र ने अनिशा खान का जिक्र किया जो कुंडली देखती हैं. जिसके बाद वह गंगाणा स्थित अर्जुन विहार में अनिशा के घर पहुंची. जहां अनिशा ने उसे अपने जाल में फंसा लिया.

टोटके के नाम पर हर माह वसूल हजारों रुपए: अनिशा ने कृतिका से मिलकर घर के सभी लोगों के बारे में पूछा और कहा कि परिवार में भाभी दीपिका व्यास ने आप पर और पूरे घर पर जादू-टोना करवा रखा है. वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाने के डर के कारण उसकी सभी बातें सच मानती गई. जिस कारण घर में क्लेश बढ़ने लगा. कृतिका ने अपने पति को बात बतानी चाही तो उन्होंने मानने से मना कर दिया. इस दौरान अनिशा खान हर महीने 15 से 25000 रुपए कृतिका से इलाज के नाम पर लेने लगी. दो साल में कृतिका ने 5 लाख रुपए अनिशा को दिए और अनिशा ने कृतिका को डरा दिया कि उसके छोटे बच्चों एवं उसके माता-पिता को भी खतरा है.

पति ने मंगलसूत्र मांगा तो किन्नरों से पिटवाया: परिवाद में बताया कि सितंबर 2024 में कृतिका के पति हेमंत को सारी बात पता चली. इस दौरान यह सामने आया कि कृतिका से अनिशा ने उसका मंगलसूत्र यह कहते हुए लिया कि उस पर काला जादू है और उसकी पूजा करवानी पड़ेगी. हेमंत को पता चलने पर वह अनिशा के घर गया और मंगलसूत्र वापस लौटाने को कहा तो अनिशा ने मोहल्लेवालों को बुलाने और पुलिस बुलाने की धमकी दी. हेमंत ने घर के बाहर आकर मांग की तो अनिशा ने अपने किन्नरों से हेमंत की पिटाई करवा दी.

मोमबत्ती जलाकर बुलाती ससुर की आत्मा: पूरे परिवार के सामने बात आने पर कृतिका ने उन्हें बताया कि जब वह अनिशा के घर जाती थी, तो वह बंद कमरे में अंधेरा कर मोमबत्ती जलाकर खुद के आंसू निकालकर परिवादी के ससुर की आत्मा प्रवेश होने का ढोंग करती और डराती. वह चिल्लाकर कहती कि दीपिका ने सब पर टोना किया है, देवता की बाधा है और सबको घर में बर्बाद कर देगी. पीड़िता ने कहा कि अनिशा के चक्कर में कई परिवार आए हुए हैं.

