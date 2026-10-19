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बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बांग्ला पंचांग के अनुसार मनेगी विजयादशमी, बुधवार को होगा शारदीय नवरात्रि का समापन

बाबा बैद्यनाथ मंदिर ( ETV BHARAT )

देवघर: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है. चारों ओर मां दुर्गा की भक्ति और आराधना का माहौल है. देवी दुर्गा के जयकारों से मंदिरों और पूजा पंडालों का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है. इस बीच अष्टमी, नवमी और विजयादशमी की तिथियों को लेकर श्रद्धालुओं के बीच असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है. कहीं रविवार की देर रात अष्टमी की पूजा संपन्न कराई गई, तो कहीं सोमवार की सुबह तक मां दुर्गा की आराधना की गई. अलग-अलग पंचांग और पूजा पद्धतियों के कारण पूजा की तिथियों में अंतर देखने को मिल रहा है.

हिंदू धर्म में नवरात्रि के प्रत्येक दिन का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है. विशेष रूप से महाष्टमी, महानवमी और विजयादशमी को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था रहती है. इन पावन तिथियों पर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. श्रद्धालु विधि-विधान के साथ पूजा करते हुए मां दुर्गा से सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं. यही वजह है कि तिथि और शुभ मुहूर्त को लेकर श्रद्धालु पंचांग के अनुसार पूजा संपन्न करने का प्रयास करते हैं.