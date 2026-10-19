बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बांग्ला पंचांग के अनुसार मनेगी विजयादशमी, बुधवार को होगा शारदीय नवरात्रि का समापन
बाबा धाम में मंगलवार को महानवमी के अवसर पर तांत्रिक विधि-विधान के अनुसार मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाएगी. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 4:50 PM IST
देवघर: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है. चारों ओर मां दुर्गा की भक्ति और आराधना का माहौल है. देवी दुर्गा के जयकारों से मंदिरों और पूजा पंडालों का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है. इस बीच अष्टमी, नवमी और विजयादशमी की तिथियों को लेकर श्रद्धालुओं के बीच असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है. कहीं रविवार की देर रात अष्टमी की पूजा संपन्न कराई गई, तो कहीं सोमवार की सुबह तक मां दुर्गा की आराधना की गई. अलग-अलग पंचांग और पूजा पद्धतियों के कारण पूजा की तिथियों में अंतर देखने को मिल रहा है.
हिंदू धर्म में नवरात्रि के प्रत्येक दिन का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है. विशेष रूप से महाष्टमी, महानवमी और विजयादशमी को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था रहती है. इन पावन तिथियों पर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. श्रद्धालु विधि-विधान के साथ पूजा करते हुए मां दुर्गा से सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं. यही वजह है कि तिथि और शुभ मुहूर्त को लेकर श्रद्धालु पंचांग के अनुसार पूजा संपन्न करने का प्रयास करते हैं.
अष्टमी की तिथि को लेकर क्यों बना असमंजस
हिंदू पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि रविवार को शुरू हुई और सोमवार की सुबह तक इसका समय रहा. इसी कारण कई स्थानों पर रविवार की देर रात अष्टमी की पूजा की गई, जबकि कुछ जगहों पर सोमवार की सुबह तक अष्टमी तिथि के अनुसार पूजा-अर्चना की परंपरा निभाई गई. दरअसल, हिंदू धर्म में तिथि के निर्धारण और पूजा के शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है. कई बार तिथि के आरंभ और समापन का समय सामान्य कैलेंडर की तारीख से अलग होने के कारण श्रद्धालुओं के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. ऐसे में अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित पंचांग और धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा की जाती है. बाबा बैद्यनाथ मंदिर में होने वाली विशेष पूजा-पद्धति और विजयादशमी की तिथि को लेकर श्रद्धालुओं की उत्सुकता बनी हुई है.
बाबा धाम में तांत्रिक विधि-विधान से महानवमी की पूजा
बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दुर्गा पूजा की अपनी विशिष्ट धार्मिक परंपरा है. मंदिर के पुरोहितों के अनुसार, अष्टमी की पूजा संपन्न होने के बाद नवमी की पूजा शुरू हो गई है. मंगलवार को महानवमी के अवसर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान तांत्रिक विधि-विधान के अनुसार मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाएगी. पूजा की निर्धारित परंपरा के तहत बलि की रस्म भी निभाई जाएगी. इसके साथ ही हवन कुंड में विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे.
बाबा बैद्यनाथ मंदिर में होने वाली दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही परंपरा और आस्था का प्रतीक भी है. यहां पूजा की प्रत्येक प्रक्रिया निर्धारित विधि-विधान के अनुसार संपन्न कराई जाती है. पुरोहितों के मार्गदर्शन में मंत्रोच्चार, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से मां दुर्गा की आराधना की जाती है. महानवमी को मां दुर्गा की उपासना का विशेष दिन माना जाता है. इस दिन श्रद्धालु मां के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री की आराधना से भक्तों को सिद्धि, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है. इसी आस्था के साथ श्रद्धालु महानवमी के दिन मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं.
बंगला पंचांग के अनुसार बुधवार को मनेगी विजयादशमी
बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विजयादशमी के आयोजन को लेकर भी विशेष धार्मिक परंपरा का पालन किया जाता है. मंदिर के पुरोहितों के अनुसार, यहां बंगला पंचांग के अनुसार देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की जाती है. इसी परंपरा के तहत बाबा मंदिर में बुधवार को विजयादशमी मनाई जाएगी. बंगला पंचांग के अनुसार, बुधवार को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर दशमी पूजा का शुभ मुहूर्त बताया गया है. इसी शुभ मुहूर्त के अनुसार मंदिर में मां दुर्गा की पूजा संपन्न कराई जाएगी. हालांकि, अलग-अलग पंचांगों और स्थानीय धार्मिक परंपराओं के कारण कई अन्य स्थानों पर मंगलवार को ही दशमी की पूजा की जा सकती है. ऐसे में कहीं मंगलवार को नवरात्रि का समापन होगा, तो वहीं बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बंगला पंचांग के अनुसार बुधवार को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा.
विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी. वहीं, मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय की स्मृति में भी इस पर्व को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. यही कारण है कि विजयादशमी का पर्व सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है.
बाबा मंदिर में दस दिनों तक होती है विशेष हवन कुंड में पूजा
बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान एक विशेष हवन कुंड खोला जाता है. इस हवन कुंड में दस दिनों तक विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. नवरात्रि के दौरान यहां विशेष पूजा-पद्धति का पालन किया जाता है, जिसमें पुरोहितों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. हवन कुंड में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ मां दुर्गा की आराधना की जाती है. यह परंपरा बाबा मंदिर की विशिष्ट धार्मिक पहचान का हिस्सा है. नवरात्रि के दौरान होने वाली पूजा में अष्टमी, नवमी और विजयादशमी की तिथियों का विशेष महत्व रहता है.
दस दिनों तक पूजा-अर्चना संपन्न होने के बाद निर्धारित परंपरा के अनुसार हवन कुंड को अगले एक वर्ष के लिए बंद कर दिया जाता है. इसके बाद अगले वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर इसे दोबारा खोला जाता है और पूजा-अर्चना की प्रक्रिया शुरू होती है. इस तरह बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दुर्गा पूजा का आयोजन धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और आस्था के अनुरूप किया जाता है. अष्टमी से लेकर विजयादशमी तक चलने वाले इन अनुष्ठानों के माध्यम से मां दुर्गा की आराधना की जाती है. श्रद्धालुओं के लिए यह पर्व शक्ति की उपासना, धर्म की विजय और आध्यात्मिक आस्था का विशेष अवसर होता है.
बासुकीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी
आज महाष्टमी एवं महानवमी के दुर्लभ संयोग के अवसर पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थान फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम सहित जरमुंडी प्रखंड के सभी दुर्गा पूजा पंडालों में मातारानी के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. काफी हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे और भोलेनाथ एवं माता पार्वती सहित मां दुर्गा की अराधना की.
पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने बताया कि आज सूर्योदय के बाद महानवमी प्रवेश कर चुका है लेकिन उदय और अस्त की मान्यता के अनुसार महाष्टमी आज एवं महानवमी के साथ विजयादशमी भी कल ही मनाया जाएगा. महानवमी के अवसर पर बासुकीनाथ मंदिर क्षेत्र के दुर्गा मंदिरों में दीप प्रज्वलित करने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी. स्थानीय प्रशासन के द्वारा सभी दुर्गा मंदिरों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस प्रशासन सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
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