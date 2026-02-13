धनवर्षा का लालच देकर कई लोगों की हत्या कर चुका है ये तांत्रिक, खिलाता था जहरीला लड्डू
तांत्रिक कमरुद्दीन के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा ट्रायल, दिल्ली-फिरोजाबाद में ले चुका कई लोगों की जान
फिरोजाबाद: धनवर्षा का लालच देकर लोगों को जहरीले लड्डू खिलाकर जान लेने वाले तांत्रिक कमरुद्दीन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. जहां एक ओर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कमरुद्दीन के घर फिरोजाबाद से उसके खिलाफ कई साक्ष्य इकट्ठा किये हैं. तो वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद पुलिस भी कमरूद्दीन से जुड़े केस को फास्ट्रेक कोर्ट में चलवाकर उसे कड़ी सजा दिलवाने की तैयारी की जा रही है.
तंत्र के जरिए तीन लोगों की हत्या: तांत्रिक कमरुद्दीन मूल रूप से फिरोजाबाद शहर के रामगढ़ इलाके का रहने वाला है, जिस पर आरोप है कि हाल ही में दिल्ली के पीरागढ़ी में धनवर्षा का लालच देकर, तंत्र के जरिए तीन लोगों की हत्या कर दी थी. जिसके बाद तांत्रिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर छानबीन शुरू कर दी है.
तांत्रिक कमरुद्दीन से पूछताछ: हत्या मामले में दिल्ली पुलिस शुक्रवार को आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर फिरोजाबाद पहुंची थी. पुलिस ने आरोपी के घर से साक्ष्य जुटाने के साथ ही उसके बारे में लोगों से पूछताछ की. फिर थाना पश्चिम विहार दिल्ली के इंस्पेक्टर सुंदर सिंह सिमरोगा तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर थाना रामगढ़ पहुंचे, यहां पूछताछ के बाद टीम आरोपित को उसके घर अजमेरी गेट, आकाशवाणी रोड स्थित ले गई, जहां उससे और जानकारी ली गई.
इस संबंध में फिरोजाबाद के पुलिस उपाधीक्षक नगर प्रवीण तिवारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के जरिये जानकारी मिली है कि कमरुद्दीन ने दिल्ली पीरगढ़ी में धनवर्षा का लालच देकर तीन लोगों की हत्या की है. उन्होंने यह भी बताया कि कमरुद्दीन पर फिरोजाबाद के मक्खनपुर इलाके में 9 मई 2025 को दो व्यक्तियों पूरन और रामनाथ के हत्या का आरोप है, जिसमें कमरुद्दीन जेल गया था, लेकिन उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी.
उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कमरूद्दीन के खिलाफ चल रहे मुकदमे को फास्ट्रेक कोर्ट में चलवाकर कमरुद्दीन को कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश की जा रही है.
