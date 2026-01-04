ETV Bharat / state

आगरा में किशोरी से अश्लील हरकत करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार, इलाज के नाम पर बनाया था बंधक

एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि इलाज के बहाने से किशोरी के साथ अश्लील हरकत और तीन लाख रुपये ऐंठने वाले तांत्रिक और उसकी सहयोगी महिला को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ के बाद अब उन्हें जेल भेजा जाएगा. आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है.

आगरा : जगदीशपुरा थाना पुलिस ने नाबालिग को बंधक बनाकर अश्लील हरकत करने वाले तांत्रिक को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने तांत्रिक की सहयोगी महिला को भी दबोचा है. आरोप है कि तांत्रिक ने इलाज के बहाने किशोरी बंधक बनाकर अश्लील हरकत करने की कोशिश की. तां​त्रिक ने इलाज के नाम पर तीन लाख रुपये की वसूली भी की थी.

'घर में भूत-प्रेत का साया बताया' : पुलिस के मुताबिक, फतेहपुर थाना क्षेत्र की महिला ने जगदीशपुरा थाना में 31 दिसंबर को शिकायत दी थी. जिसमें आरोप लगाया था कि '16 दिसंबर को एक तांत्रिक संतोषी ऊर्फ भैरव बाबा गांव आया था. वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे थे. मेरा परिवार खेतों पर काम करने जा रहे थे. रास्ते में सभी रुक गए थे. तांत्रिक ने मेरे ससुर को कुछ खाने के लिए दे दिया था. जिसे खाते ही उनके सिर में दर्द होने लगा था. इसके बाद तांत्रिक हमारे घर आया था. उसने दावा किया था कि घर में भूत-प्रेत का साया है. मैं और मेरा परिवार उसकी बातों में आ गया. इसके बाद अगले दिन 17 दिसंबर को फिर ढोल-नगाड़ों के साथ तांत्रिक गांव में 10-15 लोगों के साथ आया था.'

'तांत्रिक और महिला ने धमकाया' : पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया था कि 'तांत्रिक ने दूसरे दिन घर आकर कहा था कि 17 वर्षीय बेटी छह माह की गर्भवती है. उसके पेट में जो बच्चा है, वो जिन्न का है. जिस पर हमने डॉक्टर से जांच कराने की कही तो तांत्रिक ने किशोरी की जान का खतरा बताया. कहा था कि मैं यूं ही सब ठीक कर दूंगा. इसके बाद बेटी के साथ 20 दिसंबर को तांत्रिक के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में ट्रांसफर वाली गली आए. महिला का आरोप है कि यहां पर तांत्रिक ने किशोरी को दो दिन अपने पास रखा. इस दौरान एक महिला को बुलाया. जिसने जबरन बेटी के कपड़े उतारे. विरोध किया तो तांत्रिक और महिला ने धमकाया. बेटी ने विरोध किया तो महिला ने कहा कि जिन्न भगाया जा रहा है. आरोपी तांत्रिक ने किशोरी के कपड़े उतारने और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का वीडियो भी बनाया है.

पीड़ित महिला का आरोप है कि बेटी को धमकाया गया. आरोपी ने उसे नशीला पानी पिलाया था, जिससे बेटी बेहोश रही. बेटी ने मौका मिलने पर आरोपी के मोबाइल से कॉल किया. बेटी से मिलने आए तो तांत्रिक की करतूत उजागर हुई. इस पर 31 दिसंबर 2025 को पीड़ित परिवार ने जगदीशपुरा थाना में आरोपी तांत्रिक संतोषी और उसके साथियों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर जगदीशपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की थी.





