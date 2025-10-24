ETV Bharat / state

चार साल बाद हुआ खौफनाक खुलासा ! खुल गया 2 साल के बच्चे के कत्ल का राज

एसपी आनंद के अनुसार, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की. डॉग स्क्वॉड, एफएसएल और साइबर टीम को मौके पर बुलाया गया. गांव, खेतों, जंगलों और कुओं में सघन तलाशी ली गई. बाइक से लाउडस्पीकर के जरिए घोषणा कराई. पर्चे बांटे और अखबारों में बालक की जानकारी प्रकाशित कराई. फिर भी गोलू का पता नहीं चला. करीब तीन सप्ताह बाद 9 जनवरी 2022 को ग्रामीणों को खेतों के पास बालक की कटी खोपड़ी और सिर मिला. पुलिस ने साक्ष्य जब्त किए और डीएनए जांच के लिए गोलू के माता-पिता के नमूने एफएसएल भेजे. रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि कटी खोपड़ी उसी बालक गोलू की थी.

पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि 18 दिसंबर 2021 को वैर थाना क्षेत्र के नगला खरबेरा गांव के निवासी बनैसिंह ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई बलवीर का बेटा गोलू (2) घर से लापता हो गया. परिजन और ग्रामीणों ने तलाश की, लेकिन बालक का सुराग नहीं मिला. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया.

भरतपुर: वैर थाना पुलिस ने चार साल पुराने सनसनीखेज हत्या प्रकरण का खुलासा किया. इस प्रकरण में आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया, जिसने तंत्र साधना के बहाने गांव में दहशत फैला रखी थी. हत्या के पीछे की असलियत बेहद खौफनाक थी. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की. मना किया तो तांत्रिक ने बदला लेने की मंशा से महिला के दो साल के मासूम बेटे का सिर धड़ से अलग कर निर्मम हत्या कर दी. पूरे मामले की गुत्थी डीएनए की मदद से सुलझाई गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में जुड़ी हत्या की धाराएं: डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामले में धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने) की धाराएं जोड़ीं. गहन जांच के दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की. पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराए, लेकिन लंबे समय तक ठोस सुराग हाथ नहीं लगा.

68 वर्षीय तांत्रिक निकला कातिल: आखिर पुलिस ने ग्रामीणों से जुटाई सूचना और पुराने विवादों की कड़ियों को जोड़ते नगला खरबेरा निवासी विजयसिंह जाटव पुत्र हरफूल जाटव (68) को हिरासत में लिया. सख्ती से पूछताछ में उसने दिल दहलाने वाली सच्चाई कबूली.

रखता था बुरी नजर: पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि उसे गोलू के पिता बलवीर और उसकी प्रेमिका के बीच के प्रेम संबंधों की जानकारी थी. इसी बीच वह भी उस महिला पर बुरी नजर रखने लगा. कई बार उसके पीछे घूमता था. घटना से कुछ दिन पहले आरोपी ने खेतों के रास्ते में महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की. महिला ने विरोध किया और गांव में बदनाम करने की चेतावनी दी तो तांत्रिक गुस्से से भर गया. उसने धमकी दी कि अगर महिला ने कुछ बताया तो वह तंत्र विद्या से उसे खत्म कर देगा. महिला ने गांव में बात तो नहीं फैलाई, लेकिन अपने प्रेमी बलवीर को बता दी. इसके बाद बलवीर और विजय के बीच झगड़ा हुआ. इसमें आरोपी विजय ने धमकी दी कि अब तुझे देख लूंगा और तेरे बेटे गोलू को मार दूंगा. कुछ दिन बाद उसने सचमुच गोलू को मार दिया.

ऐसे दिया अंजाम: एसपी दिगंत ने बताया कि 18 दिसंबर 2021 को आरोपी ने मौका पाकर गोलू का अपहरण किया. जंगल में ले जाकर धारदार हथियार से सिर धड़ से अलग कर दिया. सिर को खेतों में फेंक दिया ताकि पहचान न हो सके. करीब चार साल बाद वैर पुलिस की मेहनत रंग लाई. तकनीकी साक्ष्य, पुरानी जानकारी और संदिग्धों के मानसिक परीक्षणों की गहन समीक्षा के बाद पुलिस ने आखिर इस जघन्य हत्या की गुत्थी सुलझा ली. आरोपी विजय जाटव को हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने के अपराध में गिरफ्तार किया. पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है. अन्य साक्ष्य जुटा रहे हैं.