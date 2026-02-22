ETV Bharat / state

IND vs SA: अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर वाराणसी में तंत्र पूजा; बाधा दूर करने का दावा

अभिषेक ने वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ गोल्डन डक से शुरुआत की, इसके बाद पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ भी जल्दी आउट हो गए.

अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर तंत्र पूजा
अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर तंत्र पूजा
February 22, 2026

Updated : February 22, 2026 at 4:08 PM IST

वाराणसी: आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारतीय टीम रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले सुपर 8 मुकाबले के लिए तैयार है. ये टी20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम के लिए अभी तक जितना शानदार रहा है, उतना ही अभिषेक शर्मा के लिए डरावना ख्वाब रहा है. वो अभी तक टूर्नामेंट में अपना खाता तक नहीं खोल सके हैं, जो फैंस के लिए उदासी का सबब बना हुआ है. ऐसे में अभिषेक शर्मा को वापस फॉर्म में लाने के लिए काशी में तंत्र पूजा की गई है, जिसके जरिए उनके ऊपर आने वाली बाधाओं को दूर करने का दावा किया गया. उनके लिए विशेष पूजा भी की गई है.

पिशाच मोचन धाम में तंत्र पूजा: बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक ने अपने कैंपेन की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ गोल्डन डक से की, इसके बाद पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ भी जल्दी आउट हो गए. ऐसे में रविवार को वाराणसी के प्रसिद्ध पिशाच मोचन धाम में उनके फॉर्म में वापस लाने के लिए तंत्र पूजा की गई है.

अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर तंत्र पूजा (ETV Bharat)

अभिषेक शर्मा की पोस्टर में कील लगाया: पूजा करने वाले पुजारी ने बताया कि इस नजर बाधा को दूर करने के लिए हमारे यहां तमाम तरीके की पूजा बताई गई है. आज हम लोगों ने विशेष तंत्र पूजा की, जिसमें अभिषेक शर्मा की पोस्टर में कील लगाया, तिलक के बाद उनके नाम का एक नींबू कटा, पांच लौंग और कपूर को उतार उसे अग्नि के हवाले कर दिया गया. इसके साथ ही बाबा मसान नाथ के नाम से माला भी फेरा गया .

फैंस का कहना है कि अभिषेक शर्मा को नजर और बाधा लग गई है. आज हमने इस विशेष पूजा के माध्यम से उसे दूर किया है और निश्चित रूप से आज अभिषेक शर्मा का बल्ला बोलेगा.

सुपर 8 का पहला मैच खेलेगी टीम इंडिया: बता दें कि साउथ अफ्रीकी सुपर 8 राउंड के पहले मैच में भारत का सामना करेगी और उसके बाद के मैचों में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी. गौरतलब है कि अगर टीम लगातार जीत दर्ज करती है, तो उसके पास सेमीफाइनल में पहुंचने का भी मौका होगा.

ऐसे में क्रिकेटर प्रेमियों को यह उम्मीद है कि आज अभिषेक शर्मा का बल्ला गरजे और टीम इंडिया बड़ी जीत हासिल करें. इंडिया की जीत के लिए पूरे देश में अलग-अलग जगह विशेष पूजा अर्चना की जा रही है.

