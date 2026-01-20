कवर्धा के स्कूल में मिला तंत्र मंत्र का सामान, जांच में सामने आई शरारती तत्वों की करतूत
कवर्धा के दशरंगपुर स्कूल में तंत्र मंत्र से जुड़ी सामग्री मिली है. इसकी वजह से पूरे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया.
कवर्धा: कबीरधाम जिले के दशरंगपुर चौकी से एक हैरान और परेशान करने वाली खबर आई है. यहां के ग्राम गुढा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में तंत्र मंत्र का सामान मिला है. इसकी वजह से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया. स्कूल के एक पेड़ के नीचे संदिग्ध वस्तुएं पाई गईं. मौके पर एक बच्चे की तस्वीर, कपड़े से ढंका गुड्डा (टैडी बेयर), नींबू, कपूर और बंधन जैसी सामग्री मिली. जिससे शिक्षकों के होश उड़ गए और पूरे स्कूल में डर का माहौल पैदा हो गया.
शिक्षकों ने पुलिस को दी सूचना
सोमवार सुबह जब शिक्षक विद्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्कूल परिसर में बच्चे एक पेड़ के पास भीड़ लगाए हुए हैं. पास जाकर देखने पर संदिग्ध सामग्री दिखाई दी, जिसे देखकर कई लोगों ने तंत्र-मंत्र या जादू-टोना होने की आशंका जताई. एहतियातन शिक्षकों ने बच्चों को तुरंत वहां से हटाया और मामले की सूचना गांव के वरिष्ठजनों और पुलिस को दी.
पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की
सूचना मिलते ही दशरंगपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने सभी संदिग्ध सामग्री को जब्त कर स्कूल परिसर से बाहर फेंकवाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई. पुलिस जांच में सामने आया कि यह किसी शरारती तत्व की करतूत है, जिसका उद्देश्य केवल भय का माहौल बनाना था.
बच्चों और शिक्षकों को डराने के उद्देश्य से किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह काम किया है. पुलिस द्वारा सामग्री हटाए जाने और परिसर की सफाई के बाद अब किसी प्रकार का भय नहीं है- सुशील चन्द्रवंशी, प्राचार्य, हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्राम गुढ़ा, कवर्धा
इस घटना की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि तंत्र-मंत्र जैसी कोई गतिविधि नहीं हुई है. यह अफवाह फैलाने का प्रयास था. फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है और पुलिस शरारती तत्वों की पहचान में जुटी हुई है- पुष्पेन्द्र बघेल, एएसपी, कवर्धा
ग्रामीणों ने बताया कि जिस बच्चे की तस्वीर वहां रखी गई थी, उसकी मृत्यु करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है. उसकी याद में गांव में एक मंदिर बनाया गया था, जहां यह तस्वीर लगी थी. आशंका है कि किसी ने वहां से तस्वीर हटाकर स्कूल परिसर में रख दिया.