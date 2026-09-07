ETV Bharat / state

कानपुर के जाजमऊ में 50 फीसदी क्षमता से संचालित हैं टेनरियां, सीईटीपी के बड़े दावों पर ग्रामीण बिफरे

कानपुर के जाजमऊ की टेनरियों को लेकर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट...

Jajmau Tanneries Capacity
कानपुर के जाममऊ की टेनरियों को लेकर ग्रामीण नाराज़. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 10:57 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: जैसे ही आप जाजमऊ गंगा पुल से रामादेवी की ओर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो बायीं ओर कॉर्नर पर बने जाजमऊ थाना के ठीक बगले से जो सड़क अंदर जाजमऊ क्षेत्र की ओर जा रही है. उसमें कुछ दूरी चलने पर ही दाएं और बायीं ओर टेनरियों के दरवाजे साफ दिखने लगते हैं.

अंदर सीधा करीब दो किलोमीटर तक चलते हुए पहले दायीं ओर जल निगम का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आता है और फिर यहां से आगे करीब एक किलोमीटर आगे बढ़ने पर हाल ही में बने 20 एमएलडी की क्षमता वाले कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की ऊंची दीवारें (लाल रंग) बताने लगती हैं, कि यहां जाजमऊ की 200 से अधिक संचालित टेनरियों का दूषित उत्प्रवाह पहुंच रहा है.

कानपुर के जाजमऊ में आधी क्षमता के साथ संचालित हैं टेनरियां. (ईटीवी भारत)

इस ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर आने वाली दुर्गंध कुछ देर के लिए आमजन की सांसों को भी प्रभावित करती है. जाजमऊ में प्रदूषण संबंधी मानकों, अन्य पाबंदियों, सीईटीपी के संचालन के बीच लेदर हब कितना बचा है, इसकी ज़मीनी हकीक़त जानने के लिए ईटीवी भारत संवाददाता समीर दीक्षित ने इसकी पड़ताल की.

जाजमऊ की टेनरियों से ग्रामीण परेशान. (ईटीवी भारत)

20 एमएलडी वाले सीईटीपी में 276 टेनरियों से आ रहा 10-12 एमएलडी दूषित उत्प्रवाह: जाजमऊ में 20 एमएलडी के कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) का निर्माण वैसे तो साल 2019 में हुआ था, पर इसका पूरी तरह से संचालन 2024 में शुरू हुआ. करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार इस सीईटीपी की देखरेख नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) के तहत की जाती है. और इसकी ज़िम्मेदारी जाजमऊ टेनरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट एसोसिएशन की है.

Jajmau Tanneries Capacity
जाजमऊ की 276 टेनरियां ही संचालित हैं. (ईटीवी भारत)

ईटीवी भारत संवाददाता ने इसके संचालन को लेकर मौके पर मौज़ूद एनएमसीजी के प्रोजेक्ट इंजीनियर विकास तिवारी से विस्तृत बात की. विकास तिवारी ने बताया, इस जाजमऊ क्षेत्र में मौजूदा समय में कुल 276 टेनरियां संचालित हैं. इन्हें कुल चार अलग-अलग जोन में बांटा गया है, जो सभी एक-एक पंपिंग स्टेशन से भी जुड़ी हैं. पंपिंग स्टेशन एक, दो व चार में जो दूषित उत्प्रवाह पहुंचता है, वह एक साथ फिर पंपिंग स्टेशन तीन में आता है. इसे मास्टर पंपिंग स्टेशन बनाया गया है.

Jajmau Tanneries Capacity
क्लीन गंगा के अधिकारी कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया है. (ईटीवी भारत)

इसके बाद वहां से सारा दूषित उत्प्रवाह इनलेट के माध्यम से सीईटीपी तक पहुंचता है. यहां एक्टिवेटेड स्लज प्रॉसेस के तहत इस उत्प्रवाह को शोधित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.

Jajmau Tanneries Capacity
कानपुर के जाजमऊ की 65 टेनरियों पर ताला लगा है. (ईटीवी भारत)

इसमें सबसे अहम भूमिका एक्सटेंडेड एयरेशन सिस्टम की होती है. जैसे ही दूषित उत्प्रवाह से हम ग्रीट (पानी में घुले भारी तत्व जैसे क्रोमियम समेत अन्य कचरा) को हटाते हैं, तो फिर फ्लो टीएसएस टैंक में पहुंचता है. यहां हम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव करते हैं.

इसके बाद केमिकल डोजिंग, बायोलॉजिकल प्रॉसेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समेत अन्य प्रक्रियाओं से गुजरता दूषित उत्प्रवाह शोधित होकर इरीगेशन चैनल की मदद से खेतों तक पहुंचता है. विकास ने ठोस दावा किया, कि जब से सीईटीपी का संचालन शुरू हुआ है, तब से गंगा में दूषित उत्प्रवाह नहीं पहुंच रहा है.

आधी क्षमता के साथ टेनरियों का संचालन, कोई भी क्षमता से अधिक काम नहीं कर रही: जाजमऊ में टेनरियों के संचालन को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत सुमन ने बताया, कि जाजमऊ में जितनी टेनरियां संचालित हैं, वह सभी आधी क्षमता के साथ ही काम कर रही हैं. इसके लिए ही सभी संचालकों को अनुमति दी गई है. उन्होंने बताया कि, 65 टेनरियों पर ताला लगाया जा चुका है, वो पूरी तरह से बंद हैं. 13 टेनरियां ऐसी हैं, जिनमें केवल सूखे काम करने की अनुमति दी गई है. 276 टेनरियां ही संचालित हैं, जहां गीला और सूखा दोनों प्रकार का काम हो रहा है. 46 टेनरियों को डिस्मेंटेल्ड की श्रेणी में रखा गया है.

Jajmau Tanneries Capacity
जाजमऊ स्थित 20 एमएलडी के सीईटीपी. (ईटीवी भारत)

बदबू से घुटता है दम

ग्रामीण बोले- इतना गंदा पानी आता है, बदबू से दम घुटता है: जब ईटीवी भारत संवाददाता ने इस पूरे मामले पर ग्रामीणों से बात की, तो उनका कहना था सीईटीपी के बेहतर संचालन को लेकर एनएमसीजी के अफसर जो ठोस दावा कर रहे हैं, वह पूरी तरह से निराधार है. किशुनपुर निवासी कमलेश कुमार ने कहा, जब से सीईटीपी से दूषित उत्प्रवाह वाला पानी खेतों की ओर भेजा जाने लगा, तब से फसलों को केवल नुकसान हुआ है. इतना गंदा पानी होता है, कि बदबू से दम घुटता है. जानवरों को ये पानी पीने को दो, तो वह पीते तक नहीं.

Jajmau Tanneries Capacity
जाजमऊ स्थित 20 एमएलडी के सीईटीपी को लेकर अफसरों और ग्रामीणों की राय अलग-अलग. (ईटीवी भारत)

वो कहते हैं कि गांव की ये स्थिति हो गई है, लोग यहां पर अपना रिश्ता नहीं करना चाहते. शेखपुर चौराहा पर, जो बंबा बना है, उसके किनारे-किनारे स्लज (गंदगी) का ढेर लगा है. न तो इस मामले पर कोई अफसर सुनता है, न टेनरी वाले. गांव वाले बुरी तरह से परेशान हैं.

Jajmau Tanneries Capacity
कानपुर के जाजमऊ स्थित 20 एमएलडी के सीईटीपी के दावे पर सवाल. (ईटीवी भारत)

पानी के प्रयोग से उन्हें कई तरह की बीमारियां - ग्रामीण

इसी तरह प्योंदी गांव निवासी सोने लाल यादव ने सीईटीपी के मामले को लेकर कहा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और. बोले रात में सारा गंदा पानी सीईटीपी से खेतों की ओर छोड़ दिया जाता है. पूरी रात गांव वाले रुक-रुक सांस लेते हैं. बहुत ख़राब स्थिति हो चुकी है. सीईटीपी के आसपास 10 गांव ऐसे हैं, जहां रहने वाले हजारों ग्रामीण परेशान हैं. पानी के प्रयोग से उन्हें कई तरह की बीमारियां हो चुकी हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं है.

जाजमऊ में टेनरियों को लेकर सीईटीपी के दावों पर ग्रामीणों ने जताई नाराज़गी. (ईटीवी भारत)

देखिए, पिछले कुछ सालों से जाजमऊ में टेनरियां अपनी आधी क्षमता के साथ संचालित हैं. इससे फिनिश्ड लेदर का जो कारोबार है, वह हर साल 10-15 प्रतिशत तक घट रहा है. जबकि किसी कारोबार के ग्रोथ के लिए उसका बढ़ना ज़रूरी है. अब 20 एमएलडी के सीईटीपी में केवल 10-12 एमएलडी ही इफ्लुएंट भी जा रहा है.

जाजमऊ स्थित 20 एमएलडी के सीईटीपी की आधी टेनरियां बंद. (ईटीवी भारत)

इससे साफ है, कि टेनरियां अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल रहीं. इससे कारोबार घटेगा ही, और लगातार कम हो रहा है. सरकार से ये मांग है, कि अगर टेनरियां सारे मानकों का पालन कर रही हैं, तो उन्हें पूरी क्षमता के संचालन की अनुमति दें. साथ ही जो टेनरियां बंद हैं, उन्हें भी चालू कराएं. सभी का प्रेजेंटेशन भी कराया जा चुका है.

कानपुर के जाजमऊ में 276 टेनरियां ही संचालित हैं. (ईटीवी भारत)

टेनरियों के संचालन में इतनी अधिक पाबंदियां हैं, जिनको सोचने के बाद लगता है कैसे हम उत्पादन कर पाएंगे? निश्चित तौर पर जाजमऊ से ही कई देशों तक चमड़े के उत्पाद पिछले कई सालों से जा रहे हैं. पर जिस तरह टेनरियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उससे लेदर हब की स्थिति बिगड़ रही है. चमड़ा कारोबार करने के लिए हालात बहुत विपरीत हैं.

जाजमऊ की टेनरियों से ग्रामीण परेशान. (ईटीवी भारत)

टेनरियों के संचालन को लेकर जेटेटा व यूपीपीसीबी अफसरों के साथ समय-समय पर बातचीत की जाती है. अगर किसी टेनरी से मानक से अधिक दूषित उत्प्रवाह निकलता है, तो उसे नोटिसें जारी की जाती हैं. कई टेनरियों के पाइप्स को टैप भी किया गया है. संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं, अगर वह संचालन करेंगे, तो उन्हें मानकों का पालन करना ही होगा.

TAGGED:

CETP IN JAJMAU
VILLAGERS FURIOUS OVER CETP CLAIMS
कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
एनएमसीजी
JAJMAU TANNERIES CAPACITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.