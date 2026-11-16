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हाईवे पर खड़ी स्लीपर बस में टैंकर ने मारी जोरदार टक्कर, पाम ऑयल से भरा टैंकर पलटा, 2 यात्री घायल

हाईवे पर खड़ी स्लीपर बस में टैंकर ने मारी टक्कर, पाम ऑयल से भरा टैंकर पलटा ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: इटावा-कानपुर हाईवे पर सोमवार सुबह बाबरपुर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. सड़क किनारे खड़ी स्लीपर बस में पीछे से तेज रफ्तार पाम ऑयल से भरे टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जबकि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में बस से उतारी जा रही एक स्कूटी भी टैंकर के नीचे दब गई. दुर्घटना में 2 यात्री घायल हो गए.

औरैया (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, बाबरपुर के भट्टा रोड के सामने एक स्लीपर बस सड़क किनारे खड़ी थी. बस अहमदाबाद से यात्रियों को लेकर कानपुर जा रही थी. इसी दौरान बस में रखी स्कूटी उतारी जा रही थी. तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए पाम ऑयल से भरे टैंकर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही टैंकर सड़क पर पलट गया. हादसे के दौरान स्कूटी भी टैंकर के नीचे दब गई.