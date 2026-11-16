हाईवे पर खड़ी स्लीपर बस में टैंकर ने मारी जोरदार टक्कर, पाम ऑयल से भरा टैंकर पलटा, 2 यात्री घायल
बस चालक सत्यम ने बताया कि वह अहमदाबाद से यात्रियों को लेकर कानपुर जा रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 1:39 PM IST
औरैया: इटावा-कानपुर हाईवे पर सोमवार सुबह बाबरपुर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. सड़क किनारे खड़ी स्लीपर बस में पीछे से तेज रफ्तार पाम ऑयल से भरे टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जबकि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में बस से उतारी जा रही एक स्कूटी भी टैंकर के नीचे दब गई. दुर्घटना में 2 यात्री घायल हो गए.
बता दें, बाबरपुर के भट्टा रोड के सामने एक स्लीपर बस सड़क किनारे खड़ी थी. बस अहमदाबाद से यात्रियों को लेकर कानपुर जा रही थी. इसी दौरान बस में रखी स्कूटी उतारी जा रही थी. तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए पाम ऑयल से भरे टैंकर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही टैंकर सड़क पर पलट गया. हादसे के दौरान स्कूटी भी टैंकर के नीचे दब गई.
हादसे में घायल हुए युवकों की पहचान प्रियांशु (24), रंजीत (24) पुत्र छोटेलाल निवासी कौशांबी के रूप में हुई है. सूचना पर अजीतमल सीओ शैलेंद्र सिंह और कोतवाली प्रभारी विजय बहादुर वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है.
बस चालक सत्यम ने बताया कि वह अहमदाबाद से यात्रियों को लेकर कानपुर जा रहा था. बाबरपुर के भट्टा रोड के सामने बस में रखी स्कूटी उतारी जा रही थी. इसी दौरान पीछे से आए टैंकर ने बस में टक्कर मार दी.
उधर, टैंकर पलटने से उसमें भरा पाम ऑयल सड़क पर फैल गया, जिससे हाईवे पर फिसलन और जाम की स्थिति बन गई. पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने जेसीबी और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस और टैंकर को सड़क से हटवाया. यातायात को सामान्य कराया गया.
कोतवाली प्रभारी विजय बहादुर वर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.
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