बहराइच में टैंकर पलटा, ग्रामीण बाल्टी-डिब्बे में भरकर ले गए डीजल, डंपर से हुई थी आमने-सामने टक्कर
डंपर में फंसे ड्राइवर को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला. डीजल भर रहे ग्रामीणों को भी हटाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : July 4, 2026 at 4:18 PM IST
बहराइच : खैरीघाट थाना क्षेत्र इलाके में डंपर व टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी डीजल से भरा टैंकर सड़क किनारे गहरे खड्डे में पलट गया. टैंकर से डीजल निकलने लगा. ग्रामीण बर्तन और गैलन में डीजल भरकर ले गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर में फंसे ड्राइवर को ग्रामीणों की मदद से किसी तरह से बाहर निकाला. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं डीजल भरने में लगे ग्रामीणों को भी मौके से हटाया गया.
खैरीघाट थाना क्षेत्र इलाके के लौकिया ग्राम के पास स्थित हाईवे पर गोंडा से नेपाल जा रहे डीजल भरे टैंकर व नानपारा के इमामगंज की ओर से जा रहे डंपर में आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि डीजल भरा टैंकर सड़क किनारे खड्ड में पलट गया. जिससे उसमें भरा तेल बहने लगा. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण बर्तनों व गैलानों में डीजल भरने लगे.
घटना की जानकारी मिलते ही खैरीघाट थाने के प्रभारी प्रदीप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. डंपर में फंसे चालक को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया. ड्राइवर की पहचान हमीरपुर जनपद के सिसोलर ग्राम के राम रतन पुत्र गट्टी के रूप में हुई. पुलिस ने घायल ड्राइवर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं डीजल भर रहे ग्रामीणों को भी मौके से दूर हटाया गया.
खैरीघाट थाने के प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया, सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंच कर डंपर में फंसे चालक को बाहर निकाला गया और अस्पताल भिजवाया गया है. कोई बड़ा हादसा न हो इसलिए तेल भर रहे ग्रामीणों को भी दूर हटाया गया है. मौके पर अग्निशमन दल को बुलाकर टैंकर व बह रहे तेल पर पानी भी डलवा दिया गया है. ग्रामीणों को घटना स्थल पर आने से भी रोका गया है.
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