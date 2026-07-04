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बहराइच में टैंकर पलटा, ग्रामीण बाल्टी-डिब्बे में भरकर ले गए डीजल, डंपर से हुई थी आमने-सामने टक्कर

ग्रामीण बाल्टी-डिब्बे में भरकर ले गए डीजल. डंपर में फंसे ड्राइवर को बचाया गया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच : खैरीघाट थाना क्षेत्र इलाके में डंपर व टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी डीजल से भरा टैंकर सड़क किनारे गहरे खड्डे में पलट गया. टैंकर से डीजल निकलने लगा. ग्रामीण बर्तन और गैलन में डीजल भरकर ले गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर में फंसे ड्राइवर को ग्रामीणों की मदद से किसी तरह से बाहर निकाला. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं डीजल भरने में लगे ग्रामीणों को भी मौके से हटाया गया. खैरीघाट थाना क्षेत्र इलाके के लौकिया ग्राम के पास स्थित हाईवे पर गोंडा से नेपाल जा रहे डीजल भरे टैंकर व नानपारा के इमामगंज की ओर से जा रहे डंपर में आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि डीजल भरा टैंकर सड़क किनारे खड्ड में पलट गया. जिससे उसमें भरा तेल बहने लगा. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण बर्तनों व गैलानों में डीजल भरने लगे. ग्रामीण बाल्टी-डिब्बे में भरकर ले गए डीजल. (Video Credit; Viral)