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बिहार में गैस सिलेंडरों से लदा टैंकर ही पलट गया, NH-31 पर मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद कुछ देर के लिए पूरे इलाके में भारी दहशत का माहौल बन गया, लोग किसी अनहोनी की आशंका से सहम उठे. पढ़ें

GAS CYLINDERS TANKER OVERTURNS
NH-31 पर पलटा टैंकर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 6, 2026 at 7:16 PM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार में कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर शनिवार को उस समय अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब गैस सिलेंडरों से लदा एक टैंकर विषहरी स्थान के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए पूरे इलाके में भारी दहशत का माहौल बन गया

अनहोनी की आशंका से सहमे लोग: हादसे के बाद स्थानीय लोग किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से पूरी तरह सहम उठे. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और न ही किसी प्रकार का गैस रिसाव हुआ.

दहशत का माहौल: वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टैंकर के पलटते ही बहुत तेज आवाज हुई, जिससे आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. गैस सिलेंडरों से लदा वाहन देखकर वहां जुटे लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई.

गैस सिलेंडरों से लदा टैंकर NH-31 पर पलटा (ETV Bharat)

चालक का बयान: टैंकर चालक हफीजुद्दीन ने बताया कि वह गैस सिलेंडर लेकर बांका से किशनगंज जा रहा था. कुर्सेला के विषहरी स्थान के पास अचानक सड़क पर एक कुत्ता आ गया. उसे बचाने के प्रयास में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया.

"कुर्सेला के विषहरी स्थान के पास अचानक सड़क पर एक कुत्ता आ गया, उसे बचाने की कोशिश में ही बैलेंस बिगड़ गया और टैंकर सड़क किनारे पलट गया." -हफीजुद्दीन, टैंकर चालक

पुलिस की कार्रवाई: हादसे की सूचना मिलते ही कुर्सेला थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. प्रशासन ने तत्काल स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए.

टली बड़ी तबाही: स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि टैंकर से गैस का रिसाव होता या कोई अन्य अप्रिय घटना घटती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन समय रहते स्थिति संभल जाने से एक संभावित बड़ी तबाही टल गई.

मामले की जांच:फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को हटाने की प्रक्रिया जारी है. दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस की तत्परता से आवागमन को सामान्य कर दिया गया.

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