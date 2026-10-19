कौशांबी में ओलियम एसिड भरा टैंकर लीक, नेशनल हाईवे-19 पर धुआं उठने से हड़कंप, जानिए कितना खतरनाक है यह
समय रहते टैंकर को आबादी और मुख्य हाईवे से दूर एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 3:56 PM IST
कौशांबी : नेशनल हाईवे-19 पर ओलियम एसिड से भरा एक टैंकर लीक हो गया. टैंकर से धुआं उठने लगा, जिससे हाईवे पर हड़कंप मच गया. टैंकर मध्य प्रदेश से बिहार की ओर जा रहा था. सड़क पर एसिड का रिसाव शुरू होते ही हाईवे पर सफेद और गाढ़े धुएं का गुबार उठने लगा. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अमला और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. राहत की बात यह रही कि समय रहते टैंकर को आबादी और मुख्य हाईवे से दूर एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया.
मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे-19 के कनवार बॉर्डर का है. टैंकर मध्य प्रदेश के मालवा से भारी मात्रा में ओलियम एसिड लोड करके बिहार के नालंदा की तरफ जा था. टैंकर कौशांबी सीमा में दाखिल हुआ, तकनीकी खराबी या वाल्व ढीला होने की वजह से उससे एसिड निकलने लगा. ओलियम एसिड हवा की नमी के संपर्क में आते ही भयानक रासायनिक प्रतिक्रिया करने लगा.
सड़क पर गिरते ही एसिड से जहरीले धुएं उठने लगीं. अचानक हुए इस घटनाक्रम से आसपास के ढाबों और दुकानों पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. कई वाहन चालकों ने घबराकर गाड़ियां रोक दीं, जिससे हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. घटना की सूचना मिलते ही सैनी कोतवाली पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची.
पुलिस ने सबसे पहले हाईवे पर दोनों तरफ से वाहनों को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया. इसके बाद फायर ब्रिगेड और विशेषज्ञों की मदद से टैंकर को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. रिसाव वाले हिस्से को नियंत्रित करने के लिए तुरंत रेत, मिट्टी और रसायनों का छिड़काव किया गया ताकि एसिड हवा में और न फैले.
सैनी कोतवाल त्रिलोकी नाथ पांडेय ने बताया, त्वरित कार्रवाई के चलते किसी जनहानि या गंभीर नुकसान की खबर नहीं है. स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है. फिलहाल तकनीकी टीम टैंकर के वाल्व की मरम्मत कर रही है और घटना के तकनीकी कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.
ओलियम एसिड के बारे में जानिए
- यह एक गाढ़ा, तैलीय और रंगहीन से लेकर भूरे रंग का तरल होता है, जो हवा के संपर्क में आने पर घना धुआं छोड़ता है.
- अतिरिक्त सल्फर ट्राईऑक्साइड होने के कारण यह साधारण सल्फ्यूरिक एसिड की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक और प्रतिक्रियाशील होता है.
- यह अत्यंत संक्षारक होता है और त्वचा के संपर्क में आने पर गंभीर जलन पैदा कर सकता है.
- पानी के साथ इसकी तीव्र प्रतिक्रिया से भारी मात्रा में ऊष्मा और खतरनाक धुआं निकलता है.
- यह मानव त्वचा, कपड़ों और यहां तक कि धातुओं को भी तुरंत झुलसा या गला सकता है.
- इसे पानी में मिलाकर उद्योग जगत के लिए सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है.
- इसका उपयोग विस्फोटक, रंजक, डिटर्जेंट और विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के सल्फोनीकरण में किया जाता है.
- पेट्रोलियम उत्पादों को शुद्ध करने की प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग होता है.
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