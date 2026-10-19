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कौशांबी में ओलियम एसिड भरा टैंकर लीक, नेशनल हाईवे-19 पर धुआं उठने से हड़कंप, जानिए कितना खतरनाक है यह

नेशनल हाईवे-19 पर ओलियम एसिड लीक. ( Photo Credit; kaushambi Police )

कौशांबी : नेशनल हाईवे-19 पर ओलियम एसिड से भरा एक टैंकर लीक हो गया. टैंकर से धुआं उठने लगा, जिससे हाईवे पर हड़कंप मच गया. टैंकर मध्य प्रदेश से बिहार की ओर जा रहा था. सड़क पर एसिड का रिसाव शुरू होते ही हाईवे पर सफेद और गाढ़े धुएं का गुबार उठने लगा. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अमला और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. राहत की बात यह रही कि समय रहते टैंकर को आबादी और मुख्य हाईवे से दूर एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया.

मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे-19 के कनवार बॉर्डर का है. टैंकर मध्य प्रदेश के मालवा से भारी मात्रा में ओलियम एसिड लोड करके बिहार के नालंदा की तरफ जा था. टैंकर कौशांबी सीमा में दाखिल हुआ, तकनीकी खराबी या वाल्व ढीला होने की वजह से उससे एसिड निकलने लगा. ओलियम एसिड हवा की नमी के संपर्क में आते ही भयानक रासायनिक प्रतिक्रिया करने लगा.

सड़क पर गिरते ही एसिड से जहरीले धुएं उठने लगीं. अचानक हुए इस घटनाक्रम से आसपास के ढाबों और दुकानों पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. कई वाहन चालकों ने घबराकर गाड़ियां रोक दीं, जिससे हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. घटना की सूचना मिलते ही सैनी कोतवाली पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने टैंकर को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया. (Photo Credit; kaushambi Police) पुलिस ने सबसे पहले हाईवे पर दोनों तरफ से वाहनों को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया. इसके बाद फायर ब्रिगेड और विशेषज्ञों की मदद से टैंकर को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. रिसाव वाले हिस्से को नियंत्रित करने के लिए तुरंत रेत, मिट्टी और रसायनों का छिड़काव किया गया ताकि एसिड हवा में और न फैले.