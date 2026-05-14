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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, चालक की मौत, क्षत विक्षत मिला शव

केमिकल से भरा टैंकर पलटा, चालक की मौत ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक केमिकल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया. इस हादसे में टैंकर चालक की मौत हो गई. घटना की सूचना पर राजगढ़ थाना पुलिस व नगर पालिकाकर्मी जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे. थाना पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी जुटाई और शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया. राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल मनोहर लाल ने बताया कि बुधवार देर रात पर थाने पर सूचना मिली के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 127.5 पर केमिकल से भरा टैंकर पलट गया. इस सूचना पर मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि इस घटना में चालक की मौत हो गई. हेड कांस्टेबल ने बताया कि चालक का शव क्षत विक्षत हालत में टैंकर के पास मिला. पढ़ें : बड़ा हादसा : राजसमंद में हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, चालक जिंदा जला