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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, चालक की मौत, क्षत विक्षत मिला शव

राजस्थान के अलवर में बड़ा हादसा. केमिकल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलटा. जानिए पूरा मामला...

Tanker Filled With Flammable Chemicals Overturned
केमिकल से भरा टैंकर पलटा, चालक की मौत (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 1:14 PM IST

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अलवर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक केमिकल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया. इस हादसे में टैंकर चालक की मौत हो गई. घटना की सूचना पर राजगढ़ थाना पुलिस व नगर पालिकाकर्मी जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे. थाना पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी जुटाई और शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया.

राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल मनोहर लाल ने बताया कि बुधवार देर रात पर थाने पर सूचना मिली के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 127.5 पर केमिकल से भरा टैंकर पलट गया. इस सूचना पर मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि इस घटना में चालक की मौत हो गई. हेड कांस्टेबल ने बताया कि चालक का शव क्षत विक्षत हालत में टैंकर के पास मिला.

पढ़ें : बड़ा हादसा : राजसमंद में हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, चालक जिंदा जला

उन्होंने बताया कि शव को नगर पालिका कर्मी जुगनू तंबोली की टीम ने मौके से उठाकर राजगढ़ सीएससी की मोर्चरी में रखवाया. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान धीरज कुमार मीणा निवासी अलवर के रूप में हुई है. परिजनों के राजगढ़ सीएचसी पहुंचने के बाद गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया है.

हेड कांस्टेबल मनोहर लाल ने बताया कि घटना के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता लगा कि मृतक कोटा से टैंकर में केमिकल भरकर भिवाड़ी ले जा रहा था. इस दौरान टैंकर संतुलित होकर एक्सप्रेसवे के साइड में जाकर पलट गया.

वहीं, नगर पालिका कर्मी जुगनू तंबोली ने बताया कि पुलिस के जरिए सूचना मिली कि एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया है. इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे लेकर मोर्चरी में रखवाया. उन्होंने बताया कि टैंकर में संभवतः तेजाब था, जिसकी चपेट में आने से चालक गंभीर रूप से झुलस गया था. उन्होंने बताया कि शव को कड़ी मशक्कत के बाद कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया.

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DRIVER DIED ON THE SPOT
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ALWAR ACCIDENT

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