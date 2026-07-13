ETV Bharat / state

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एसिड से फुल टैंकर पलटा, मंदसौर के खेतों में फैला केमिकल

हादसे की सूचना मिलते ही गरोठ थाना पुलिस और संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटनास्थल के आसपास घेराबंदी कर लोगों की आवाजाही रोक दी, जिससे कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके.

मंदसौर के गरोठ क्षेत्र में गुरुवार को हुआ हादसा, पुलिस-प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची

मंदसौर: मंदसौर जिले के गरोठ क्षेत्र में सोमवार को 8 लेन हाईवे पर एसिड से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे के बाद टैंकर में भरा रसायन आसपास के खेतों में फैल गया, जिससे किसानों की फसलों और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचने की आशंका है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि कि घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. प्रशासन ने फसलों के नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है.

मामले में गरोठ थाना प्रभारी बलवीर सिंह यादव ने बताया "हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जो राहत की बात है. हालांकि खेतों में एसिड फैलने से किसानों को नुकसान हुआ है. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है."

पुलिस ने क्रेन की सहायता से पलटे हुए टैंकर को हटवाकर यातायात बहाल कराया

हादसे के कारण कुछ समय तक 8 लेन हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा. बाद में पुलिस ने क्रेन की सहायता से पलटे हुए टैंकर को हटवाकर यातायात बहाल कराया. प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि यह हादसा किस वजह से हुआ.

किसान दीपक मालवीय ने बताया कि जब मैं सुबह खेत पर गया तो पास में ही एक टैंकर पलटा हुआ मिला. टैंकर में केमिलक भरा हुआ था जिसकी गैस से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई. मेरे संतरे के पौधे... अमरूद के पौधे और सब साग-सब्जी जल गया. कुछ भी नहीं बचा. मेरा लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. इस हादसे से प्रभावित क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग की है.