48 लाख का राइस ऑयल चोरी कर रची टैंकर पलटने की साजिश, ड्राइवर और उसका साथी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों ने पहले खाद्य तेल को खुर्द-बुर्द किया. फिर चोरी को छुपाने के लिए तेल टैंकर को राणासर के पास जानबूझकर पलटाया.
Published : May 27, 2026 at 9:14 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में गत दिवस हाईवे पर पलटे खाद्य तेल से भरे टैंकर के मामले में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया है कि टैंकर के ड्राइवर और उसके साथी ने टैंकर के तेल को हड़पने की नियत से जानबूझकर टैंकर को पलटाया था और इसे हादसे का रूप दिया था. अब इस मामले में पुलिस ने टैंकर ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस उपअधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि खाद्य तेल का एक टैंकर पंजाब के धुरी से राइस ऑयल भरकर भीलवाड़ा लेकर जा रहा था. इसी दौरान गत 28 अप्रैल को मेगा हाईवे पर राणासर के पास खाद्य तेल से भरा यह टैंकर पलट गया था. इस टैंकर में करीब 48 लाख रुपए का खाद्य तेल भरा हुआ था. इस मामले में कंपनी के मैनेजर महबूब खान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने टैंकर को जान बूझकर पलटाने का आरोप लगाया था.
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प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घटना की वास्तविक स्थिति पता करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस लॉकेशन व तकनीकी संसाधनों से तथ्य जुटाए. इस जांच में सामने आया कि टैंकर चालक रावताराम ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कम्पनी के तेल को खुर्द-बुर्द कर जानबूझकर टैंकर को पलटाया था. घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीम का गठन किया ओर बाड़मेर व जैसलमेर के ठिकानों पर छापेमारी की.
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इस दौरान गत 25 मई को आरोपी रावताराम व खेताराम को बाड़मेर से गिरफ्तार कर लिया गया. इसके पश्चात पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. अब पुलिस आरोपियों से चुराए गए राइस ऑयल की बरामदगी के प्रयास में जुटी है. साथ ही घटना में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है.