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48 लाख का राइस ऑयल चोरी कर रची टैंकर पलटने की साजिश, ड्राइवर और उसका साथी गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )

कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में गत दिवस हाईवे पर पलटे खाद्य तेल से भरे टैंकर के मामले में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया है कि टैंकर के ड्राइवर और उसके साथी ने टैंकर के तेल को हड़पने की नियत से जानबूझकर टैंकर को पलटाया था और इसे हादसे का रूप दिया था. अब इस मामले में पुलिस ने टैंकर ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उपअधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि खाद्य तेल का एक टैंकर पंजाब के धुरी से राइस ऑयल भरकर भीलवाड़ा लेकर जा रहा था. इसी दौरान गत 28 अप्रैल को मेगा हाईवे पर राणासर के पास खाद्य तेल से भरा यह टैंकर पलट गया था. इस टैंकर में करीब 48 लाख रुपए का खाद्य तेल भरा हुआ था. इस मामले में कंपनी के मैनेजर महबूब खान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने टैंकर को जान बूझकर पलटाने का आरोप लगाया था. पढ़ें: पाइपलाइन में सेंध लगा चुराते थे क्रूड ऑयल, अंतरराज्यीय गैंग का सरगना गिरफ्तार