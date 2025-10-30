ETV Bharat / state

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से मजबूत होंगे भारतीय ज्ञान के मूल्य, पीएम मोदी का दौरा गौरव की बात : टंकराम वर्मा

कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को गौरव का विषय बताया है.

TANKARAM VERMA ON PM MODI
पीएम मोदी का दौरा गौरव की बात : टंकराम वर्मा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 5:47 PM IST

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने दुर्ग जिले का एकदिवसीय दौरा किया. जहां उन्होंने साइंस कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम के दौरान मंत्री वर्मा ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की परंपरा ज्ञान और समृद्धि से परिपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पुराने ज्ञान को सृजन, संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है. यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन मूल्यों को शामिल किया गया है ताकि नई पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहे.

शिक्षकों की भर्ती अनुपात के मुताबिक : मंत्री टंकराम वर्मा ने 5 हजार शिक्षकों की भर्ती को लेकर कहा कि युक्तियुक्तकरण के बाद जितने स्कूलों में शिक्षकों की जरुरत है उसके डिमांड के मुताबिक ही भर्ती करने का निर्णय लिया गया है.आगे जैसे-जैसे जरुरत होगी आने वाले समय में और भी भर्तियां की जाएंगी.

रजिस्ट्री के नए नियमों पर दिया बयान : इस दौरान मंत्री टंकराम वर्मा ने छोटी भूमि की रजिस्ट्री पर सरकार के फैसलों की जानकारी दी. टंकराम वर्मा ने बताया कि अवैध कॉलोनियों के विकास को रोकने के लिए 5 डेसिमल से कम भूमि की रजिस्ट्री बंद की गई है.

गरीबों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 2 से 10 एकड़ भूमि को टीएनसी से रजिस्टर्ड कर नियमों के अनुसार प्लॉटिंग कर गरीबों को दी जाएगी - टंकराम वर्मा, कैबिनेट मंत्री

पीएम मोदी का दौरा गौरव का पल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि उनके आगमन की भव्य तैयारी चल रही है.राजधानी और नया रायपुर पूरी तरह तैयार हैं. प्रदेशभर से बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता प्रधानमंत्री के स्वागत में शामिल होंगे.प्रधानमंत्री का आगमन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है. इस अवसर पर साइंस कॉलेज के प्राध्यापक, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे.

संपादक की पसंद

